Descubren bajo el mar un anillo de bronce con la imagen del faro de Alejandría, una de las antiguas siete maravillas del mundo + Agregar ámbito en









Un equipo de arqueólogos rescató en las ruinas sumergidas de Egipto una joya del siglo II d.C. que conserva un grabado detallado de la mítica torre.

El hallazgo se produjo en la zona donde estaba el antiguo puerto de la ciudad egipcia. Facebook del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto / HILTI FOUNDATION

Un equipo de buzos y arqueólogos hizo un hallazgo histórico en el fondo del mar Mediterráneo. Encontraron un antiguo anillo de bronce que tiene grabado el dibujo del Faro de Alejandría, una de las famosas Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Se trata del primer objeto de estas características hallado en la historia de la arqueología.

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El anuncio fue realizado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto junto al Instituto Europeo de Arqueología Subacuática. Las autoridades explicaron que la joya fue fabricada en el siglo II después de Cristo. Hasta el momento, las reconstrucciones de la estructura, destruida por sucesivos terremotos hacia el siglo XIV, se basaban principalmente en relatos escritos, fragmentos de mosaicos y monedas romanas de la época.

Facebook del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto / HILTI FOUNDATION Hallazgo en el puerto hundido de Cleopatra El descubrimiento se produjo durante los trabajos de exploración liderados por el arqueólogo francés Franck Goddio en el Portus Magnus, histórico puerto oriental de la antigua Alejandría. En concreto, el anillo fue desenterrado entre los restos sumergidos de Antírrodos, una pequeña isla real asociada a la reina Cleopatra VII y al general romano Marco Antonio, que ya había sido visitada y descrita por el geógrafo Estrabón entre los años 29 y 25 a.C.

Según precisó Goddio, la campaña actual abarca cuatro sectores estratégicos del puerto oriental: el templo de Isis, la zona del palacio en Antírrodos, los restos del obelisco y el Timonio. Además de la joya de bronce, los buceadores recuperaron un extenso catálogo de artefactos que abarca cerca de ocho siglos de ocupación continua, desde el siglo IV a.C. hasta el siglo IV d.C.

Entre los objetos rescatados figuran cerámicas, vajillas, recipientes de vidrio y lámparas de aceite. Una vez concluida esta etapa, las investigaciones se trasladarán a la bahía de Abu Qir.

Facebook del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto / HILTI FOUNDATION El anillo grabado con el faro de Alejandría El grabado del anillo muestra la torre del faro con sus distintos pisos, una estatua en la parte más alta y esculturas de tritones en las esquinas de su primer tramo. Esta imagen coincide con los grabados de algunas monedas romanas de la época, lo que confirmó que la joya tiene casi dos mil años de antigüedad. En el Egipto romano, estas piezas servían como firma personal para validar documentos o certificar mercancías. Su presencia en Antírrodos indica que demuestra que el lugar siguió funcionando con fines administrativos hasta el siglo II d.C., y sugiere que el dueño del anillo podría ser un funcionario a cargo del puerto o del propio faro. Facebook del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto / HILTI FOUNDATION La mítica torre fue construida en el siglo III a.C. por el arquitecto Sóstrato de Cnido en la isla de Faro para guiar a los barcos con un enorme fuego en la cima. Aunque la estructura monumental de mármol blanco desapareció hace siglos, este pequeño anillo rescatado del agua permite verlo como lo conocían sus vecinos hace dos milenios.

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