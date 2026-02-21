Descubren en Panamá una tumba de más de mil años con restos humanos y piezas de oro

El hallazgo se produjo en el sitio arqueológico de El Caño, en la provincia de Coclé, donde investigadores trabajan desde hace dos décadas. Los objetos funerarios indican que perteneció a una persona de alto estatus.

La excavación, ubicada en el distrito de Natá, revela prácticas funerarias y jerarquías sociales de las culturas que habitaron el istmo entre los siglos VIII y XI.

Una tumba de más de mil años de antigüedad, con restos humanos y piezas de oro y cerámica, fue descubierta en Panamá en una región donde arqueólogos realizan excavaciones desde hace dos décadas, informaron este viernes investigadores a la agencia AFP.

El hallazgo se produjo en El Caño , en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, una zona donde ya se identificaron numerosos vestigios de culturas prehispánicas.

Los restos óseos estaban rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que corresponderían a personas de “alto estatus”, explicó la arqueóloga Julia Mayo , a cargo del proyecto. Según precisó, la tumba fue construida entre los años 800 y 1000 después de Cristo.

“La persona con el oro es la de mayor estatus dentro del grupo”, señaló la investigadora. Detalló además que el ocupante principal fue enterrado con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, cuyos pectorales presentan representaciones de murciélagos y cocodrilos.

El sitio arqueológico de El Caño está vinculado a las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI. En el mismo lugar ya fueron excavadas otras nueve tumbas con características similares.

“Han estado enterrando ahí a su gente durante unos 200 años”, explicó Mayo, al destacar la continuidad de las prácticas funerarias en la zona.

Un aporte clave para la arqueología panameña

Desde el Ministerio de Cultura de Panamá calificaron el hallazgo como de “gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano”.

Según los expertos, la excavación refuerza la idea de que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra etapa en la que el estatus social continuaba teniendo un rol central. El descubrimiento permitirá ampliar el conocimiento sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales de estas sociedades.