Ecuador: detuvieron a la excandidata presidencial Luisa González por una investigación sobre presunto lavado de activos

La dirigente de Revolución Ciudadana, vinculada al expresidente Rafael Correa, fue arrestada en el marco de una investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2023. La Fiscalía ecuatoriana analiza posibles irregularidades en el origen de los fondos y los gastos de publicidad.

La Policía de Ecuador detuvo este jueves a Luisa González , excandidata presidencial de izquierda y referente del movimiento Revolución Ciudadana , en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023 , cuando perdió el balotaje frente al actual mandatario, Daniel Noboa .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La dirigente estaba bajo investigación desde enero por la posible recepción de fondos provenientes de Venezuela para financiar su candidatura. Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron si su detención corresponde a ese expediente o a una nueva causa relacionada con el origen de los recursos utilizados durante la campaña.

La Policía ecuatoriana informó el procedimiento mediante su canal oficial de WhatsApp, donde comunicó que González "fue aprehendida" , aunque no brindó mayores precisiones sobre las circunstancias del arresto.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció que formulará cargos contra tres personas "investigadas por su presunta participación en el delito de #LavadoDeActivos".

Entre los investigados, el organismo identificó a una persona mediante las iniciales LMGA , que coinciden con los nombres y apellidos de la excandidata presidencial.

Qué investiga la Fiscalía de Ecuador sobre Luisa González

La investigación judicial se concentra en posibles irregularidades vinculadas con los aportes económicos y los gastos realizados durante las elecciones presidenciales de 2023.

González es investigada por el financiamiento en lña campaña electoral del 2023. BL

Según informó el Ministerio Público ecuatoriano, la causa analiza el origen de los recursos utilizados para financiar actividades proselitistas y contratar publicidad durante aquella campaña.

La entidad "investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", explicó mediante una publicación en la red social X.

La Fiscalía todavía no aclaró si el procedimiento de este jueves forma parte de la investigación iniciada en enero, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda de González.

En aquella oportunidad, la excandidata rechazó las acusaciones y negó haber recibido dinero procedente de Venezuela para financiar su campaña electoral. Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles adicionales sobre los otros dos investigados ni precisaron qué medidas judiciales solicitarán durante la audiencia de formulación de cargos.

Rafael Correa denunció la detención de la excandidata presidencial

El arresto provocó una inmediata reacción del expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y mantiene una estrecha vinculación política con Luisa González.

A través de su cuenta de X, el exmandatario confirmó la detención de la dirigente y expresó su rechazo al procedimiento. "Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!", escribió Correa.

González integra Revolución Ciudadana, la fuerza política vinculada al correísmo que fue inhabilitada para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos previstas para noviembre.

La dirigente fue candidata presidencial por ese espacio en 2023, cuando disputó la segunda vuelta electoral frente a Daniel Noboa. En aquella elección, González obtuvo aproximadamente el 48% de los votos, mientras que Noboa consiguió la mayoría necesaria para acceder a la Presidencia.

La detención se produjo en un contexto de tensiones políticas entre el oficialismo ecuatoriano y el espacio liderado por Correa, mientras avanza la investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial.

Por el momento, Luisa González permanece bajo investigación y no existe una condena judicial en su contra por estos hechos. La audiencia de formulación de cargos permitirá conocer con mayor precisión las acusaciones de la Fiscalía y las medidas que eventualmente solicite ante la Justicia.