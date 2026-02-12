Ecuador se consolidó entre los países más violentos del mundo: en qué puesto quedó

El país latinoamericano se consolidó entre los 10 con mayor violencia. Además, detecta un avance del crimen organizado.

Ecuador quedó ubicado dentro de los diez países con mayores niveles de violencia a escala global , de acuerdo con el reporte Conflict Watchlist 2026 elaborado por la organización internacional ACLED . El estudio advirtió sobre un deterioro persistente de la seguridad y el avance del crimen organizado en amplias regiones del territorio.

El documento sostuvo que en 2025 el país registró, por tercer año consecutivo, la tasa de homicidios más alta de América Latina . Entre el 1° de enero y el 28 de noviembre de ese año, más de 3.600 personas murieron en hechos vinculados a estructuras criminales, lo que implicó un incremento del 42% respecto del mismo período de 2024 .

Según el análisis de ACLED , el 71% de la población ecuatoriana , es decir más de 12 millones de personas , estuvo expuesta a episodios de violencia asociados al crimen organizado durante 2025. Se trató del porcentaje más elevado en América Latina y el Caribe entre los países monitoreados.

El informe remarcó que Ecuador pasó de ser considerado un destino relativamente seguro en la región a convertirse en un territorio de alto riesgo para sus propios habitantes. La expansión territorial de grupos criminales y la multiplicación de actores armados explicaron ese cambio de escenario.

Uno de los principales motores de la escalada fue la confrontación entre las bandas Los Lobos y Los Choneros , que disputaron rutas estratégicas del narcotráfico y circuitos vinculados a la exportación de oro.

Tras la extradición a Estados Unidos de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, en julio de 2025, Los Choneros quedaron debilitados. Esa situación abrió un nuevo frente de expansión para Los Lobos, que buscaron consolidar control en provincias costeras como Manabí y Los Ríos, donde la violencia se intensificó.

Fragmentación interna y cárceles como centros de poder

El estudio también señaló que la captura, asesinato o salida del país de distintos jefes criminales provocó divisiones internas y luchas por el control de economías ilegales, especialmente la minería de oro en provincias como El Oro.

Muchas de estas disputas surgieron en centros penitenciarios, que funcionaron como nodos de coordinación operativa. Las masacres carcelarias y enfrentamientos entre facciones luego se trasladaron a las calles, alimentando el aumento de homicidios durante el año.

El tráfico de drogas en Ecuador

Otro factor determinante fue la consolidación de Ecuador como punto estratégico de tránsito para la cocaína producida en la región andina. El crecimiento sostenido de la producción incrementó la presión sobre sus puertos y rutas logísticas hacia mercados internacionales.

El informe destacó además la presencia de grupos armados colombianos en territorio ecuatoriano. El Gobierno designó como enemigos activos del conflicto armado interno a facciones disidentes de las FARC y a Comuneros del Sur, escisión del ELN.

El contexto geopolítico regional también incidió en la dinámica ecuatoriana. La evolución de la política de “Paz Total” impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro, así como futuras decisiones del gobierno peruano en materia de control del contrabando de oro y armas, podrían modificar los equilibrios fronterizos.

A ello se sumó el impacto de las políticas estadounidenses contra el narcotráfico y la migración, que podrían redireccionar flujos ilícitos hacia el Pacífico e incrementar la presión sobre territorio ecuatoriano.

Un índice global que mide letalidad y riesgo civil

En su índice global de conflicto, ACLED evaluó variables como letalidad, amenaza a civiles, expansión geográfica de la violencia y cantidad de actores armados. Bajo esos parámetros, ubicó a Ecuador dentro del grupo de países con mayor nivel de violencia a escala mundial.

El reporte concluyó que la crisis ecuatoriana no mostró señales de estabilización y que la tendencia continuó en ascenso, afectando tanto la gobernabilidad interna como la proyección regional del país.

Junto a Ecuador, naciones como Palestina, Myanmar, Siria, México, Nigeria, Brasil y Haití aparecieron de forma recurrente en los listados de violencia severa elaborados por ACLED y otros observatorios internacionales, integrando el grupo de territorios con mayores riesgos para la población civil.