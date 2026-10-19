EEUU alertó a sus ciudadanos en Medio Oriente por el riesgo de un posible ataque a Irán

Estados Unidos emitió una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentran en Medio Oriente y les pidió extremar las precauciones ante el complejo escenario regional. La advertencia incluye posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes, en un contexto de tensiones con Irán y de hostilidades que involucran a los hutíes de Yemen y Arabia Saudita.

El aviso fue difundido por distintas embajadas estadounidenses en la región. Las autoridades advirtieron que la situación podría agravarse rápidamente y recomendaron a los viajeros seguir las actualizaciones de las aerolíneas y los aeropuertos, además de preparar planes alternativos ante eventuales cambios en sus itinerarios. <Cite refs={["turn715181search0","turn715181search1"]}/>

En el comunicado, Washington señaló que los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita, incluidos objetivos aeroportuarios e infraestructura crítica, representan uno de los focos de preocupación. El Gobierno estadounidense advirtió que las hostilidades podrían extenderse más allá de las zonas directamente afectadas.

La alerta también contempla la posibilidad de ataques contra intereses estadounidenses fuera de Medio Oriente. Según el Departamento de Estado, Irán y los grupos que lo respaldan podrían apuntar contra empresas, instituciones y otros espacios vinculados con Estados Unidos en distintos países.

Ante ese escenario, las autoridades recomendaron a sus ciudadanos mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y evaluar las condiciones de seguridad antes de realizar desplazamientos. La advertencia pone especial énfasis en las dificultades que podrían registrarse en el transporte aéreo, con interrupciones operativas que afectarían tanto las salidas como las llegadas a la región.

Las tensiones con Irán y el estancamiento de las negociaciones

La nueva alerta se conoce en medio de la falta de avances en las conversaciones diplomáticas destinadas a poner fin al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciado tras la ofensiva estadounidense e israelí del 28 de febrero de 2026.

Desde entonces, Irán respondió con ataques contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, además de restringir la navegación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo.

En paralelo, los ataques de los hutíes, respaldados por Teherán, contra objetivos en Arabia Saudita sumaron otro foco de tensión. Washington advirtió que la evolución de las hostilidades mantiene abierto el riesgo de una expansión del conflicto y de nuevas afectaciones a la seguridad regional.

La advertencia no implica por sí misma una orden general de evacuación, sino un llamado a extremar precauciones y anticipar posibles complicaciones en los viajes. El escenario dependerá de la evolución de las hostilidades y de las posibilidades de reactivar las negociaciones diplomáticas.