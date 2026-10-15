Cómo es la "madre de todas las bombas" que EEUU podría usar en la guerra contra Irán

Se trata de la bomba GBU-43/B MOAB, empleada por primera vez en combate en abril de 2017 en Afganistán. Fue desarrollada durante la guerra de Irak y se caracteriza por su capacidad para producir una explosión de gran alcance.

Su diseño permite afectar una superficie extensa y causar daños a tropas, equipos militares y estructuras expuestas, pero también determinados objetivos ubicados bajo terrenos menos resistentes.

En las últimas horas, el presidente de EEUU Donald Trump amenazó con usar la bomba GBU-43/B MOAB por contra Irán . Conocida como "la madre de todas las bombas ", se trata del artefacto no nuclear más grande del arsenal estadounidense, con un peso de casi 9.800 kilos, guía de GPS y una potencia para devastar una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su eventual utilización supondría una escalada en el conflicto. Sin embargo, su enorme potencia explosiva no garantiza que pueda destruir las instalaciones subterráneas que Washington busca neutralizar ni que su empleo permita modificar el curso de la guerra.

La GBU-43/B fue desarrollada durante la guerra de Irak y se caracteriza por su capacidad para producir una explosión de gran alcance . A diferencia de las municiones diseñadas para perforar el terreno antes de explotar, la MOAB es un arma de explosión aérea: detona antes de alcanzar el suelo y proyecta una onda expansiva en distintas direcciones.

Su diseño permite afectar una superficie extensa y causar daños a tropas, equipos militares y estructuras expuestas , pero también determinados objetivos ubicados bajo tierra. Sin embargo, su tamaño no implica que pueda penetrar cualquier tipo de estructura, ya que cuenta con limitaciones frente a instalaciones protegidas por gruesas capas de roca u otros materiales resistentes.

El principal interrogante es si la MOAB podría alcanzar instalaciones situadas a gran profundidad. Fuentes familiarizadas con la planificación militar citadas por CNN señalaron que el Pickaxe Mountain , un complejo que Trump amenazó reiteradamente con atacar, estaría protegido por sucesivas capas de granito , una barrera que limita la capacidad de la bomba para causar daños en las áreas subterráneas.

El principal interrogante es si la MOAB podría alcanzar instalaciones situadas a gran profundidad.

Por ese motivo, algunos funcionarios cuestionan si el empleo de esta bomba permitiría alcanzar los objetivos estratégicos de Trump. Su utilización también podría causar víctimas civiles si los blancos se encuentran cerca de zonas pobladas o de instalaciones no militares, debido a la amplitud de su onda expansiva.

El antecedente de Afganistán

La MOAB fue empleada por primera vez en combate en abril de 2017, durante el primer mandato de Trump. El ataque se dirigió contra una red de túneles fortificados utilizada por el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) en Afganistán.

Según las autoridades afganas, la explosión mató a 36 combatientes del grupo y destruyó tres túneles, además de armas y municiones. Funcionarios estadounidenses y afganos informaron entonces que no hubo víctimas civiles.

Donald Trump evalúa lanzar la "madre de todas las bombas" contra Irán y crece la tensión por el futuro de la guerra

Estados Unidos desarrolla nuevas opciones militares contra Irán que incluyen el posible uso de la “madre de todas las bombas”, la munición no nuclear más potente de su arsenal, para atacar instalaciones energéticas y objetivos vinculados con el programa nuclear iraní. Las Fuerzas Armadas prepararon alternativas de ataque que contemplan el uso de la GBU-43/B Massive Ordenance Air Blast (MOAB), una bomba de aproximadamente 9.800 kilos diseñada para generar una explosión de gran magnitud.

De acuerdo con funcionarios citados por CNN, los planes incluyen infraestructura energética y emplazamientos nucleares que Washington considera objetivos pendientes.

Según fuentes consultadas por CNN, una de las opciones mencionadas contempla ataques antes de la retirada de las fuerzas estadounidenses del área de responsabilidad del Comando Central (CENTCOM). Ese escenario permitiría a la administración Trump intentar presentar una victoria militar y retirar efectivos de la región. Otra alternativa incorpora la MOAB a posibles operaciones contra instalaciones nucleares iraníes, incluido el complejo conocido como Monte Pickaxe.