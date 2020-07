EE.UU. teme ir a 100.000 casos diarios

“Estoy muy preocupado y no estoy satisfecho con lo que está sucediendo, porque vamos en la dirección equivocada”, declaró Fauci.

Alzas alarmantes de los casos en Texas y Florida están llevando el total nacional diario de nuevos contagios a más de 40.000. Fauci llamó a controlar esto rápidamente para evitar oleadas peligrosas en otras partes del país. “Claramente, no tenemos el control total en este momento”, dijo y agregó: “No me sorprendería si sube a 100.000 casos diarios si esto no cambia”.

Su grave advertencia reforzó las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para controlar una pandemia que deja ya 126.000 muertes y 2,6 millones de infecciones.

Fauci dijo creer que algunos estados están “pasando por alto” los controles que garantizan una reapertura segura de los negocios y los espacios públicos. Y fue firme con los jóvenes, que según dijo han tenido conductas “peligrosas”, como reunirse en grandes grupos en bares, y no respetar el distanciamiento físico.

El presidente del panel, el senador republicano Lamar Alexander, apuntó a Trump, diciendo que el presidente puede poner fin a la politización del uso del tapaboca.

“Por eso he sugerido que el presidente ocasionalmente use una mascarilla”, dijo. “Ayudaría a terminar este debate político”.

Trump, que se niega a usar tapaboca en eventos públicos y se ha burlado de sus rivales por ponérselos, ha señalado que quiere pasar de la crisis del coronavirus y centrarse en su campaña de reelección en noviembre.