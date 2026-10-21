El cruce de Richarlison con Flávio Bolsonaro por una isla de lujo: "Se la quedaron sin pagar"

El delantero brasileño denunció que perdió una propiedad en la costa de Río de Janeiro tras una disputa judicial. Asegura que invirtió 10 millones de reales y no recibió compensación.

El delantero de la selección brasileña Richarlison protagonizó un fuerte cruce con Flávio Bolsonaro , candidato a presidente de Brasil, por una disputa judicial vinculada con una propiedad de lujo en Ilha Comprida, en la costa de Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro. El futbolista sostiene que perdió el inmueble sin recibir una compensación por el dinero que invirtió en su adquisición y reacondicionamiento.

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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el jugador del Tottenham acusó a Bolsonaro, quien se desempeñaba como senador, y al abogado Willer Tomaz de haberse quedado con la posesión de la propiedad sin pagarle por la inversión realizada. Según relató, destinó cerca de 10 millones de reales entre 2020 y 2021 para comprar y poner en condiciones la residencia de verano.

La Justicia terminó otorgando la posesión del inmueble a una empresa vinculada con Tomaz, tras una serie de litigios. Richarlison cuestionó esa resolución y pidió que los organismos competentes investiguen lo ocurrido.

En el video, titulado Justicia y de aproximadamente tres minutos de duración, el futbolista aseguró que Bolsonaro le había hecho una oferta para comprar la propiedad, pero que decidió rechazarla.

El delantero brasileño denunció que perdió una propiedad en la costa de Río de Janeiro tras una disputa judicial.

“No quería vendérsela. Flávio Bolsonaro y este tal Willer Tomaz fueron allí y, en 24 horas, se quedaron con la posesión de la isla”, afirmó Richarlison al relatar su versión de los hechos.

El delantero también cuestionó el accionar judicial y sostuvo que, según su interpretación, se quedó sin la propiedad y sin recuperar el dinero que había invertido. “Allí es donde falló la Justicia. Hasta donde yo sé, se quedaron con la propiedad sin pagar ni un centavo”, expresó.

En otro tramo de la grabación, Richarlison insistió en el perjuicio económico que asegura haber sufrido: “Invertí cerca de 10 millones de reales ahí y no recuperé absolutamente nada”. Además, reclamó la intervención de las autoridades para que se investigue el caso.

La respuesta de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro respondió a las acusaciones a través de su cuenta en la red social X. Allí calificó de falsas las imputaciones del futbolista, rechazó los señalamientos y tomó distancia de la resolución judicial relacionada con el inmueble.

Sin embargo, el intercambio continuó en las redes sociales. Richarlison respondió directamente al candidato con una pregunta breve que sintetizó su reclamo: “¿Y mi isla?”.

La polémica adquirió repercusión en medio de la disputa política brasileña, con Bolsonaro enfrentado al entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la contienda electoral mencionada en las publicaciones sobre el caso.