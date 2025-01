El Kremlin desestimó la amenaza arancelaria de Donald Trump a los BRICS

El BRICS "no está hablando de crear una moneda común", dijeron, aunque sí tienen en vista una plataforma común. En diciembre advirtieron que cualquier intento de Estados Unidos de obligar al uso del dólar "sería contraproducente".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el BRICS, del que Rusia es miembro, no estaba hablando de establecer su propia moneda, sino simplemente de crear plataformas conjuntas de inversión. "No es la primera vez que Trump hace este tipo de declaraciones, no es nuevo. Ya hubo declaraciones de este tipo antes, cuando apenas era presidente electo", dijo Peskov a los periodistas.