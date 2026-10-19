El primer ministro de los Países Bajos será padre junto a su esposo argentino que juega en Los Leones

El deportista argentino y el dirigente neerlandés anunciaron que esperan su primer hijo para 2027 mediante gestación subrogada y agradecieron a las mujeres que hicieron posible su sueño de formar una familia.

El jugador argentino de hockey sobre césped Nicolás Keenan y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, anunciaron que serán padres en 2027 mediante un proceso de gestación subrogada. La pareja dio a conocer la noticia a través de una publicación conjunta en redes sociales, donde compartió una ecografía y expresó su agradecimiento a las personas que participaron del proceso.

“Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”, escribieron en el mensaje.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la relación entre el delantero de Los Leones y el dirigente neerlandés, que se conocieron en 2022 y oficializaron públicamente su vínculo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

El partido Democrats 66 (D66) , al que pertenece Jetten, también se refirió a la noticia y destacó el tiempo que la pareja llevaba esperando este momento: “Jetten y Keenan llevaban mucho tiempo soñando con formar una familia. Junto con una madre subrogada y una donante de óvulos, ese sueño parece estar a punto de hacerse realidad”, señaló la agrupación.

La gestación subrogada contará con la participación de una mujer gestante y una donante de óvulos neerlandesas.

El comunicado explicó que el embarazo fue posible gracias a una pareja de amigos que ya tiene hijos. Tanto la mujer gestante como la donante de óvulos son neerlandesas y conocidas de Keenan y Jetten. Además, precisó que no se trata de una gestación subrogada comercial .

“Estamos increíblemente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, ahora tengamos la oportunidad de hacer realidad nuestro gran sueño”, expresó el primer ministro.

Por el momento, la pareja no brindó más precisiones sobre el procedimiento ni sobre una fecha específica para el nacimiento. La llegada del bebé está prevista para 2027, en un año que coincidirá con la vida familiar de ambos y las responsabilidades políticas de Jetten.

La pareja se conoció en 2022 y anunció su compromiso a fines de 2024.

La trayectoria de Nicolás Keenan en el hockey

Keenan creció en una familia vinculada al hockey argentino. Su padre, Patricio Keenan, sus tíos Santiago Capurro y Gustavo Keenan, y su abuela Noemí Merediz representaron al país en la disciplina.

Comenzó a jugar en el Club Ciudad de Buenos Aires y, a los 12 años, se trasladó a España, donde su padre asumió la conducción técnica del Club Egara, en Terrassa. Allí continuó su formación durante seis temporadas. Aunque recibió el interés de la federación española para incorporarse a sus equipos juveniles, decidió esperar una oportunidad con Argentina, que llegó con su convocatoria al seleccionado junior antes del Mundial de La Haya 2014.

En 2017 se incorporó al HC Klein Zwitserland, de los Países Bajos. Sus actuaciones en el hockey europeo le permitieron llegar al seleccionado mayor, con el que debutó en enero de 2019 frente a Bélgica, en Córdoba, por la FIH Pro League.

Ese mismo año ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, un logro que repitió en Santiago 2023. También participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021, y de París 2024. En ambas competencias, Argentina terminó en el séptimo y octavo puesto, respectivamente.

Actualmente, el delantero continúa su carrera en el HC Klein Zwitserland, en La Haya, y cursa el último año de Comercialización en la Universidad Siglo 21, dentro de un acuerdo con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) para facilitar la formación académica de los atletas.

Keenan ganó dos medallas de oro panamericanas con el seleccionado argentino, en Lima 2019 y Santiago 2023.

De una relación privada a la exposición internacional

Keenan y Jetten comenzaron su relación en 2022. El jugador argentino contó que durante un tiempo mantuvo el vínculo en privado por temor a posibles reacciones prejuiciosas. La decisión de mostrarlo públicamente llegó durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando ambos comenzaron a compartir más momentos de su vida en pareja.

A fines de ese año anunciaron su compromiso. En octubre de 2025, Jetten celebró junto a Keenan la victoria electoral de D66, que allanó su camino hacia el Gobierno neerlandés: “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin ti”, escribió entonces el dirigente en Instagram.

En febrero de 2026, Jetten asumió como primer ministro de los Países Bajos, luego de su trayectoria como líder de la agrupación política de centro. Desde entonces, la relación adquirió mayor exposición internacional, con Keenan repartiendo su tiempo entre los compromisos deportivos y la vida junto al mandatario.

La pareja también compartió momentos durante el Mundial de 2026, en el que Jetten acompañó al jugador desde las tribunas. Ahora, con la llegada de su primer hijo prevista para el próximo año, ambos abren una nueva etapa familiar mientras continúan con sus respectivas carreras.