Con 38 años, Jetten inicia su mandato al frente de un gobierno de coalición en minoría y marca un hito institucional. La asunción también tiene un dato: su pareja, el jugador de hockey de la Selecciones argentina Nicolás Keenan, tendrá un rol protocolar inédito.

Rob Jetten juró como nuevo primer ministro neerlandés en un contexto político desafiante y con una fuerte impronta de renovación. La presencia del argentino Nicolás Keenan como “Primer Caballero” aporta un vínculo inesperado con el deporte y América Latina.

El político Rob Jetten tomó este lunes formalmente posesión como primer ministro de los Países Bajos , marcando un hito histórico al convertirse en el jefe de gobierno más joven en la historia del país y el primero abiertamente gay en ocupar ese cargo .

Jetten, de 38 años, lidera un gobierno de coalición en minoría formado tras las elecciones celebradas en octubre pasado, en las que su partido centrista y proeuropeo D66 logró una estrecha victoria y negoció el acuerdo con aliados de centro-derecha para formar Ejecutivo.

Durante la ceremonia de juramento realizada en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya, ante el rey Guillermo Alejandro, Jetten destacó la responsabilidad de su gestión en un contexto político exigente, en el que su coalición carece de mayoría absoluta en el Parlamento y deberá negociar con otros bloques para sacar adelante su agenda.

El ascenso de Jetten a la jefatura del Gobierno neerlandés también genera atención fuera de la política, ya que su pareja Nicolás Keenan —un destacado jugador argentino de hockey sobre césped y dos veces olímpico— será reconocido como “Primer Caballero” durante su mandato. Keenan, que juega profesionalmente en la liga holandesa y representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, comparte con Jetten una historia de amor que ha tenido amplia repercusión mediática.

La combinación de juventud, progresismo y una pareja con fuerte presencia pública convierte a la asunción de Jetten en un acontecimiento con impacto tanto en la política neerlandesa como en la visibilidad LGBTIQ+ y en la presencia internacional de figuras argentinas en escenarios globales.

rob jetten paises bajos Gentileza: Euronews

Quién es Rob Jetten

Ningún otro líder político acaparó tanta atención mediática durante la campaña como Jetten, cuya sonrisa y mensaje optimista conectaron con los votantes a diferencia de varios de sus oponentes.

Prácticamente no pasaba una noche sin que apareciera en televisión: cuando Wilders canceló una aparición por motivos de seguridad, Rob Jetten aprovechó la oportunidad y lo sustituyó. Incluso participó en un concurso televisivo grabado meses atrás, llamado "La persona más inteligente". Y su partido, el D66, no se vio afectado por participar en la fallida coalición de Wilders, que duró 11 meses, en gran medida porque Jetten obtuvo muy malos resultados en las últimas elecciones de 2023.

El gobierno colapsó el pasado junio, cuando el partido de Wilders se retiró tras una disputa sobre inmigración. Pero quizás el mayor acierto de Jetten es haber logrado transmitir un mensaje positivo resumido en el lema Het kan wel ("Sí se puede"), una frase optimista inspirada en el Yes, we can de Barack Obama. Esto contrastó fuertemente con Wilders, a quien acusó de "sembrar la división".

rob jetten Jetten logró la victoria en las elecciones y asumió en su nuevo cargo. Gentileza: El País

Primer líder abiertamente gay en Países Bajos

Apasionado por la política desde niño, el joven Jetten creció en un pequeño pueblo de la provincia sureña de Brabante y salió del armario siendo joven. Aunque no ha hecho de su vida privada parte de su identidad política, hace cinco años publicó un video en el que leía una larga lista de mensajes homófobos en su teléfono para demostrar la importancia del Día Internacional contra la Homofobia.

Jetten está comprometido con el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan y se casarán el próximo año. Fue uno de los primeros afiliados en el partido centrista D66, que se define como progresista y socialmente liberal, cuyos dirigentes pronto vieron su potencial.

Tras trabajar unos años para la red ferroviaria holandesa ProRail, Jetten fue elegido diputado en 2017 y tuvo algunas experiencias como líder antes de ser ministro de Clima bajo el mandato del primer ministro Mark Rutte (2010-2024), actual secretario general de la OTAN.

Nicolás Keenan, el argentino que se convirtió en Primer Caballero de Países Bajos

La historia de amor entre Rob Jetten y el argentino Nicolás Keenan comenzó en La Haya y, según el propio deportista, fue “un amor moderno”. En una entrevista con PinkNews, recordó que el vínculo surgió de manera casual, cuando ambos se cruzaban en el supermercado y empezaron a interactuar en redes sociales. “Me tiró un ‘like’, le devolví un ‘like’, reacción, reacción…”, contó sobre los primeros pasos de la relación.

Sin embargo, el comienzo no fue sencillo. Keenan relató que durante un tiempo evitó hacer pública su orientación y su vínculo con el actual primer ministro neerlandés, en parte por su carrera profesional en el hockey. Incluso confesó que no permitía que su pareja asistiera a sus partidos o que, si coincidían en espacios públicos, intentaba mantener distancia. “Para mí fue muy difícil”, admitió, al recordar esa etapa en la que priorizaba su exposición deportiva.

rob jetten marido argentino @nicokeenan

Con el paso del tiempo, la relación se volvió más abierta y visible. La pareja comenzó a compartir imágenes juntos en redes sociales y en noviembre de 2024 anunció su compromiso con una publicación en la que mostraron sus anillos y escribieron: “Pronto seremos Mr. y Mr.”. Desde entonces, ambos consolidaron una presencia pública más natural, especialmente tras la victoria electoral de Jetten, cuando el dirigente agradeció el “apoyo incondicional” de su prometido.

A partir de la asunción del líder liberal como jefe de Gobierno de Países Bajos, Keenan pasará a cumplir de hecho un rol protocolar como “Primer Caballero”, aunque sin funciones formales permanentes. El delantero continúa su carrera profesional y mantiene su lugar en Selección Argentina masculina de hockey sobre césped, combinando su actividad deportiva con la nueva exposición internacional que implica su vínculo con el mandatario neerlandés.