Elecciones en Brasil: durante el debate entre Lula y Bolsonaro, "Milei" y "cómo está la economía en Argentina" fue de lo más buscado en Google

El enfrentamiento televisivo entre el mandatario brasilero y el candidato opositor generó un pico de búsquedas en internet.

El primer cruce mano a mano entre los candidatos impactó en las tendencias de búsqueda de los espectadores.

El primer debate televisivo entre el presidente Lula da Silva y el candidato Flávio Bolsonaro de cara al balotaje provocó un fuerte impacto en las redes y buscadores de internet. Durante el cruce de propuestas y chicanas sobre el modelo económico y las alianzas regionales, las consultas relacionadas con la Argentina se posicionaron entre lo más buscado por los usuarios en Brasil.

La mención directa a la figura de Javier Milei y las preguntas sobre la situación de su país despertaron el interés de los espectadores durante la transmisión. Esta curiosidad derivó en picos históricos de búsquedas en Google , donde las consultas sobre la economía argentina y las frases utilizadas por los candidatos lideraron las tendencias digitales de la jornada.

El encuentro fue organizado por el canal privado TV Band en San Pablo y representó el primer mano a mano televisivo de la campaña para esta segunda vuelta, luego de que ambos postulantes evitaran participar en las instancias previas a la primera elección.

Durante el desarrollo del programa se abordaron ejes centrales como la seguridad pública, la criminalidad, los reproches por investigaciones de corrupción a familiares y los cuestionamientos sobre la gestión económica y la salud.

En materia de propuestas financieras, la oposición planteó comprar y congelar las deudas de las familias con los bancos por un lapso de seis meses, otorgar un año de gracia a las empresas y crear una nueva estructura denominada Ministerio de la Prosperidad. Por su parte, la gestión oficialista defendió los resultados de sus programas de inclusión social y cuestionó las iniciativas de su rival.

Lula mencionó a Milei y se dispararon las búsquedas en Brasil

Uno de los momentos de mayor repercusión ocurrió cuando Lula da Silva cuestionó la alianza política entre su rival y el mandatario argentino. Durante la discusión sobre la economía y el ajuste, el presidente brasileño le preguntó directamente a Flávio Bolsonaro si tenía pensado pedir prestada la motosierra de Javier Milei para aplicarla en la gestión local.

Esa mención provocó un salto inmediato en el interés de los usuarios en internet. Según las métricas registradas por Google Trends, el término "Milei" mostró un incremento superior al 1.000%, alcanzando su punto máximo a las 21:00 horas del 18 de octubre de 2026. Esta cifra representó un aumento del 200% respecto al día previo y un 100% en comparación con la semana anterior.

Ante la consulta sobre la motosierra, el candidato opositor evitó respaldar esa imagen y respondió acusando a la izquierda de generar miseria en la región. Además, defendió sus viajes a Estados Unidos sosteniendo que sus gestiones tuvieron como objetivo proteger los intereses de los empresarios brasileños.

"Cómo está la economía en Argentina", entre lo más buscado durante el debate

La referencia al programa de ajuste económico de Argentina provocó que miles de usuarios recurrieran a internet para conocer la situación financiera del país vecino. Las estadísticas analíticas mostraron que la consulta exacta "como esta a economia da argentina" registró una suba repentina superior al 5.000% tanto frente a las 24 horas previas como en relación a la semana anterior, registrando su pico más alto a las 21:32 horas.

A la par de esta tendencia, la plataforma registró un aumento significativo en expresiones derivadas que usaron los internautas durante la emisión del programa. Entre las frases más repetidas en el buscador figuraron "motosserra do milei", "governo milei" y "como esta a argentina com milei".

Elecciones en Brasil 2026: cuándo se define el próximo presidente y cómo es el sistema de votación

La segunda vuelta electoral se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre para definir el presidente para los próximos cuatro años. En la primera instancia, Flávio Bolsonaro cosechó el 47% de los votos frente al 45% obtenido por Lula da Silva, en un escenario con alrededor de 33 millones de abstenciones.

El proceso electoral en Brasil se define por balotaje entre las dos fórmulas más votadas si ninguna supera la mitad de los sufragios en primera vuelta. El voto es obligatorio entre los 18 y 70 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 años o mayores de 70.

Desde 1996, el país vota mediante urna electrónica. Para sufragar, el elector acredita su identidad con documento o biometría e ingresa en el dispositivo el número de dos cifras de su candidato para verificar su foto antes de confirmar. En estos comicios, la fórmula de Lula-Alckmin lleva el número 13, mientras que la dupla de Bolsonaro-Netto se identifica con el 22.