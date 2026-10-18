En el primer debate, Lula y Flávio Bolsonaro cruzaron acusaciones y hubo chicanas por Milei y los presos

El presidente brasileño y el senador ultraderechista se pusieron cara a cara antes del balotaje del 25 de octubre. La corrupción, la seguridad, el crimen organizado y la gestión de Jair Bolsonaro marcaron el enfrentamiento.

Primer debate: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cruzaron acusaciones y chicanas sobre Milei y el voto de los presos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , y el senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro, protagonizaron este domingo su primer debate cara a cara de la campaña electoral , a una semana de la segunda vuelta presidencial. El encuentro, organizado por el canal privado TV Band en San Pablo, estuvo marcado por fuertes cruces personales, acusaciones de corrupción y cuestionamientos sobre la seguridad pública.

Flávio Bolsonaro llegó al debate después de obtener el 47% de los votos válidos en la primera vuelta , frente al 45% de Lula. Los sondeos anticipaban una definición ajustada, en un escenario de fuerte polarización política y con ambos candidatos buscando captar el respaldo de los votantes que no participaron de la primera instancia electoral.

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Lula le preguntó a su rival si pensaba tomar prestada la motosierra del presidente argentino, Javier Milei . También hubo un cruce por el voto de las personas privadas de la libertad: Flávio aseguró que el 73% de los presos había votado por Lula y el mandatario respondió que quería recibir el voto de todos, incluso el de Jair Bolsonaro.

Durante el debate, Lula cuestionó reiteradamente la alianza política de Flávio Bolsonaro con el presidente argentino. "Quiero saber. ¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei? ", le preguntó el mandatario, en una referencia directa al programa de ajuste del Gobierno argentino.

El senador, por su parte, acusó a Lula de ser aliado del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pese a que el mandatario brasileño condenó en distintas ocasiones al régimen nicaragüense. "La izquierda ha dejado tanta gente en la miseria que la derecha tiene que venir a arreglarlo", afirmó Flávio.

Lula a Flávio Bolsonaro: "¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?".

Lula rechazó los cuestionamientos y defendió su propio modelo político. "Mi modelo es el de Lula, el que generó la mayor inclusión social", sostuvo, al responder a las críticas de su adversario.

El presidente también apuntó contra los vínculos de la familia Bolsonaro con el Gobierno de Donald Trump y cuestionó las posiciones de su rival en materia de soberanía nacional. "¿Tienes intenciones de entregar nuestros recursos a Estados Unidos?", le preguntó, en referencia a los recursos brasileños esenciales para fabricar chips de celulares y otras tecnologías.

Flávio respondió que se trataba de una mentira y defendió sus contactos con Washington. "Yo fui [a Estados Unidos] a defender los intereses de los empresarios", afirmó. Además, sostuvo que la cooperación con otros países permitiría enfrentar al crimen organizado.

Lula respondió a Flávio Bolsonaro por el voto de los presos

Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Flávio Bolsonaro cuestionó al presidente por el supuesto respaldo electoral de la población carcelaria. "Con vos, la criminalidad explotó en Brasil. Inclusive, ¿podés explicar por qué el 73% de los presos votó por vos?", le preguntó.

Lula respondió con una chicana dirigida al padre de su rival, Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. "Yo quiero el voto del 100% de los presos, incluso el de tu papá", replicó el mandatario.

El dato utilizado por Flávio Bolsonaro era engañoso: el porcentaje correspondía a las secciones electorales ubicadas en lugares donde hay prisiones, pero eso no significa que todos los votantes de esos circuitos sean personas privadas de la libertad.

La discusión se produjo en medio de un intercambio más amplio sobre seguridad pública y política criminal. Flávio defendió endurecer las penas y reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, e incluso a 14 para los delitos más graves.

"Un violador de 14 años tiene que ir preso y responder como adulto", sostuvo el senador. Y agregó: "Son esos bandidos menores de edad, que sabiendo que son menores de edad, cometen esas atrocidades. Yo defiendo que sean juzgados como violadores adultos, y así va a ser en mi Gobierno".

El candidato también prometió declarar la guerra al narcotráfico y al narcoterrorismo, y propuso clasificar a las principales organizaciones criminales brasileñas y a las milicias como grupos narcoterroristas. "Voy a recuperar cada ciudad, cada territorio", afirmó.

Lula defendió las medidas de su administración contra las bandas criminales y cuestionó las propuestas de su rival. También acusó a Flávio de respaldar a un policía que asesinó a una niña de cinco años y lo calificó de "miliciano".

Corrupción, pandemia y economía: los otros cruces del debate

Las acusaciones sobre presuntos casos de corrupción también ocuparon una parte central del encuentro. Flávio Bolsonaro insistió en las investigaciones que involucran a Lulinha, el hijo mayor del presidente, y cuestionó que la Policía Federal no hubiera avanzado sobre él de la misma manera que sobre otras personas vinculadas con el caso.

Lula respondió que las investigaciones estaban en manos de la Policía Federal y sostuvo que nadie está por encima de la ley, incluido su hijo. A su vez, le reprochó a Flávio sus vínculos con el crimen organizado en Río de Janeiro y le preguntó por el dinero que habría recibido del banquero Daniel Vorcaro.

Lula y Flávio Bolsonaro se disputarán la presidencia de Brasil el 25 de octubre. Redes sociales

El mandatario también apuntó contra la gestión de Jair Bolsonaro durante la pandemia de Covid-19 y recordó que Brasil registró más de 700.000 muertes. En el bloque dedicado a la salud, cuestionó la experiencia de su rival y afirmó: "Este muchacho tiene que aprender lo que significa salud pública".

En materia económica, Flávio criticó el costo de vida, el endeudamiento de las familias y la situación de las cuentas públicas. Entre sus propuestas, prometió comprar las deudas de particulares con los bancos y congelarlas durante seis meses, mientras que para las empresas planteó un plazo de un año. También anunció la creación de un Ministerio de la Prosperidad.

Lula defendió los resultados de su gestión y cuestionó las posiciones de su rival sobre la reducción de la jornada laboral. En otro tramo, le pidió que respondiera mirando a cámara, porque, según afirmó, "la mentira se ve en los ojos".

La elección presidencial de Brasil se define el 25 de octubre

El debate se realizó durante la última semana de campaña antes de la segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre. Flávio Bolsonaro llega a la definición con una leve ventaja en algunos sondeos, aunque las encuestas mantienen abierta la disputa con Lula.

El cara a cara organizado por TV Band fue el primer enfrentamiento televisivo directo entre ambos candidatos durante esta campaña, después de que los dos evitaran participar en los debates previos a la primera vuelta.

La elección también estará marcada por la búsqueda de los votantes que no participaron de la primera instancia, en la que se registraron alrededor de 33 millones de abstenciones. Lula y Flávio Bolsonaro intentarán ampliar sus apoyos en los últimos días antes de una votación que definirá quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años.