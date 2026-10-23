Escándalo: investigan al padre de Meghan Markle por la tenencia de material de abuso infantil + Agregar ámbito en









El caso se remonta al 2018, cuando Thomas Markle fue denunciado por uno de sus hijos. La duquesa cortó relación con su padre ese mismo año y aseguró que desde entonces sabe de las "inquietantes acusaciones" contra él.

La duquesa cortó relación con su padre en 2018, luego de su boda con el príncipe Harry y momento desde el cual sabe de las acusaciones.

El padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle fue denunciado por la tenencia de material de pornografía infantil. Se trata de Thomas Markle, quien fue acusado por uno de sus hijos luego de que se le descubrieran archivos en una casa de su propiedad en Filipinas. Ahora, la actriz aseguró que ya había sido informada sobre estas "inquietantes acusaciones" en 2018.

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La duquesa, quien no tiene relación con su padre, afirmó que ese año se envió a la Policía Metropolitana una carta con acusaciones contra el señor Markle, la cual posteriormente fue compartida con ella.

La denuncia contra el padre de Meghan Markle El hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., fue quien encontró los archivos y lo denunció con las autoridades filipinas. El subsecretario del Departamento de Justicia, Nicholas Ty, declaró a la BBC que "el asunto está siendo investigado actualmente" por un grupo de trabajo contra la trata de personas y la explotación sexual infantil en Cebú.

Por su parte, el ministro del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, declaró por separado a la BBC que la policía nacional había asegurado el ordenador de Markle padre para realizar un exhaustivo examen forense digital, para determinar el alcance y la magnitud delictiva.

En un sentido más íntimo, Meghan expresó su esperanza de que se entendiera por qué "no le permitía tener contacto con sus hijos" Archi y Lilibet. Instagram Meghan Markle Remulla sostuvo que se tardará "una semana en obtener los resultados forenses". La relación entre Meghan y su padre, un antiguo director de iluminación de televisión, se rompió en el período previo a su boda en 2018 cuando se descubrió que Thomas Markle había conspirado con fotógrafos, aceptando pagos para escenificar fotografías de él preparándose para la boda.

La controversia provocó que se retirara de la boda de su hija, alegando problemas de salud. En su lugar, Meghan fue acompañada al altar por el rey Carlos III, entonces príncipe de Gales. En 2025, Thomas Markle se mudó a Filipinas tras sufrir una serie de derrames cerebrales, donde conoció a su actual pareja, una enfermera de 46 años que lo conoció mientras este se recuperaba. Las autoridades filipinas declararon que se realizaría un exhaustivo examen forense digital, para determinar el alcance y la magnitud delictiva. The Sun Meghan fue informada sobre las "inquietantes acusaciones" contra su padre en 2018 Tras las acusaciones, publicadas inicialmente por el periódico The Sun, la duquesa declaró: "Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados". En un sentido más íntimo, Meghan expresó su esperanza de que se entendiera por qué se había mantenido alejada de su padre y "no le permitía tener contacto con sus hijos" Archi y Lilibet. "Esto era para protegerlos", confesó la duquesa y agregó que había "confiado en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias". Describió las acusaciones como "más repugnantes de lo que uno podría imaginar" y que su "más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".