Estalla la tensión en Albania: quinto día de disturbios y ya hay 167 detenidos y 132 policías heridos

Las manifestaciones en Tirana exigen la salida de Edi Rama. Los choques incluyeron incendios, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las protestas contra el gobierno de Edi Rama se extendieron durante cinco días en la capital albanesa, Tirana.

Las protestas contra el gobierno de Albania llegaron a su quinto día con nuevos enfrentamientos en Tirana, donde manifestantes atacaron a las fuerzas de seguridad y provocaron destrozos en distintos puntos de la capital. La policía informó que 167 personas fueron detenidas y 132 agentes resultaron heridos durante los disturbios, que se intensificaron frente a la oficina del primer ministro, Edi Rama.

Los choques del sábado incluyeron el lanzamiento de piedras, bombas molotov, bengalas y fuegos artificiales contra los efectivos, que respondieron con gases lacrimógenos, cañones de agua y cargas con porras. La situación se agravó con la incorporación de estudiantes secundarios y universitarios a un movimiento más amplio que reclama la renuncia del mandatario socialista.

Al caer la noche, los disturbios se extendieron por el centro de Tirana. Los manifestantes incendiaron automóviles, atacaron oficinas gubernamentales y avanzaron contra los cordones policiales, en algunos casos obligando a los agentes a retroceder. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad despejaron calles cubiertas de piedras y contenedores de basura en llamas.

El jefe de la Policía Nacional, Skender Hita, defendió el accionar de los efectivos y cuestionó los ataques registrados durante las concentraciones. “Durante cinco días, la policía nacional ha estado enfrentando actos de violencia durante las concentraciones, en las que individuos enmascarados y violentos han atacado durante largas horas a agentes de policía e instituciones públicas, dañando bienes públicos y privados”, declaró.

La policía informó que 167 personas fueron detenidas y 132 agentes resultaron heridos durante los disturbios.

Sin embargo, también confirmó que siete policías fueron suspendidos mientras avanzan las investigaciones por denuncias de haberse “excederse en sus funciones”. Las autoridades no precisaron cuándo concluirán las actuaciones sobre el desempeño de los agentes durante los enfrentamientos.

Edi Rama descartó renunciar

Rama gobierna Albania desde 2013 y actualmente cumple su cuarto mandato. Frente a las manifestaciones, rechazó la posibilidad de abandonar el cargo y acusó a sus adversarios conservadores de fomentar los episodios de violencia para obtener rédito político.

“No permitiré que nadie ponga en peligro el futuro de este país… no por la ganancia política de quienes usan su mano malvada para crear desorden y destrucción”, afirmó el primer ministro en un mensaje en video.

En la misma intervención, el mandatario sostuvo que su prioridad era preservar la seguridad y la estabilidad del país: “Mi responsabilidad es clara en estas horas difíciles: proteger a nuestros ciudadanos, garantizar la justicia y hacer avanzar a Albania”, agregó.

Edi Rama ocupa el cargo de primer ministro desde 2013 y descartó renunciar ante las movilizaciones.

Un conflicto que se suma a meses de protestas

Las movilizaciones más recientes se producen después de meses de concentraciones en Tirana impulsadas por el denominado movimiento Flamingo. La agrupación surgió en rechazo a un proyecto de turismo de lujo en la costa sur albanesa, vinculado con una firma de inversión fundada por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El cuestionamiento a ese emprendimiento se incorporó a un escenario de creciente oposición al gobierno de Rama. En los últimos días, las manifestaciones ampliaron su alcance y sumaron a jóvenes y estudiantes, mientras los enfrentamientos con la policía aumentaron la tensión en la capital.

Por ahora, el primer ministro mantiene su postura de no renunciar y las autoridades continúan con las investigaciones sobre los incidentes. Con decenas de agentes heridos, más de un centenar de detenidos y denuncias sobre el accionar policial, Albania enfrenta una nueva escalada de tensión política, sin señales inmediatas de una salida al conflicto.