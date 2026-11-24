El gremio convocó a una medida de fuerza en rechazo a las sanciones contra el personal que participó de los reclamos salariales de 2025. Las autoridades del hospital defendieron su decisión.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una nueva protesta en el Hospital Garrahan para rechazar los pedidos de cesantía y las suspensiones contra trabajadores que participaron de las medidas de fuerza realizadas durante el año pasado en reclamo de mejoras salariales y en defensa del centro de salud pediátrico .

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La organización sindical anunció mediante un comunicado que los delegados realizarán un acto y una conferencia de prensa a partir de las 12 en la puerta del establecimiento. El gremio denunció nueve pedidos de despido contra trabajadores con tutela gremial y 28 suspensiones .

Las sanciones surgieron de un sumario administrativo iniciado hace un año y fueron dispuestas por el ministro de Salud, Mario Lugones , y el interventor del hospital, Mariano Pirozzo .

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) también manifestaron su rechazo a las medidas y convocaron a la sociedad a respaldar nuevamente los reclamos del personal sanitario. “En el Garrahan no sobra nadie. Que vuelva a ser causa nacional”, expresaron.

La junta interna del gremio cuestionó el procedimiento administrativo y denunció que las autoridades buscan aplicar las sanciones “sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital”.

Despidos y suspensiones movilizan a los trabajadores del Garrahan. Archivo

Asimismo, aseguró que la Justicia rechazó las acusaciones contenidas en una denuncia penal que presentaron las autoridades del establecimiento contra los trabajadores.

La representación sindical también recordó que, para concretar las cesantías de los delegados electos de ATE y APyT, el hospital deberá obtener previamente el desafuero sindical.

“Estamos orgullosos de haber salvado al Garrahan el año pasado y ahora volvemos a necesitar del apoyo de toda la sociedad”, manifestó Maximiliano Bares, referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos.

Qué dijeron las autoridades del Hospital Garrahan sobre los despidos y las suspensiones

A través de un comunicado difundido el viernes 20 de noviembre, la conducción del Hospital Garrahan confirmó la aplicación de sanciones contra 38 empleados que participaron de la ocupación de las oficinas de la dirección médica en octubre de 2025.

Las autoridades calificaron aquel episodio como un hecho de “gravedad absoluta” y atribuyeron a los trabajadores involucrados objetivos “meramente políticos”.

Según precisaron, el proceso sumarial contempló el derecho a defensa de los empleados y concluyó con 10 pedidos de cesantía y 28 suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo.

De los diez trabajadores alcanzados por los pedidos de expulsión, solamente uno fue despedido de manera efectiva. “Los 9 restantes poseen tutela gremial”, aclararon desde la institución.

Entre los empleados afectados se encuentra Norma Lezana, referente sindical que participó de la ocupación de la dirección médica y de más de 40 medidas de fuerza. La dirigente recibió otro pedido de cesantía el 31 de agosto de 2026 por una presunta inasistencia laboral durante un año.

“En el Nuevo Garrahan no hay lugar para quien quiere destruirlo. Cualquiera que intente perjudicar el funcionamiento del hospital y el bienestar de los niños recibirá la sanción correspondiente”, expresaron las autoridades.

La conducción también defendió su gestión, destacó las inversiones realizadas y aseguró que el establecimiento “está cada día más cerca de ser el mejor hospital de América Latina”.

En paralelo, el centro de salud efectuó durante los últimos días un pago de $250.000 al personal “en concepto de anticipo de recupero de costos”.