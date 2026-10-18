Robaron una camiseta y la cinta de capitán firmadas por Lionel Messi durante las protestas en París

Encapuchados sustrajeron una camiseta del Barcelona y la cinta de capitán del argentino, exhibidas en un museo de fútbol de la capital francesa.

Una camiseta del Barcelona y una cinta de capitán firmadas por Lionel Messi fueron sustraídas de un museo de fútbol de París.

Una camiseta del Barcelona y una cinta de capitán firmadas por Lionel Messi fueron robadas de un museo de fútbol de París durante las protestas que sacuden París. Videos difundidos en redes sociales mostraron a integrantes del colectivo radical Black Blocs con los cuadros que contenían los objetos del futbolista argentino.

Las piezas sustraídas pertenecían a la etapa de Messi en el Barcelona , donde el rosarino vistió la camiseta del equipo y llevó la cinta de capitán. Ambos artículos estaban autografiados por el futbolista y formaban parte de los objetos exhibidos en el museo.

El episodio se produjo durante una jornada de protestas, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se extendió hasta la madrugada del domingo. En ese contexto, un grupo de manifestantes encapuchados ingresó al establecimiento y se llevó los artículos vinculados con el capitán de la Selección argentina.

Las imágenes que circularon en las redes sociales mostraron a presuntos integrantes de los Black Blocs exhibiendo los cuadros con la camiseta y la cinta. La difusión de esos registros convirtió el robo en uno de los hechos más llamativos de una jornada marcada por los destrozos en distintos puntos de Francia.

La protesta había sido convocada inicialmente contra el gobierno francés y comenzó de manera pacífica. Sin embargo, con el correr de las horas, la movilización derivó en episodios de violencia y daños materiales , además de enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

Entre los principales reclamos figuraban el aumento del costo de vida y el deterioro del sistema educativo. Las demandas sociales quedaron relegadas ante los saqueos y los incidentes registrados durante la jornada, que obligaron a desplegar un importante operativo de seguridad en la capital.

La sustracción de los objetos vinculados con Messi se sumó a los episodios que marcaron la escalada de tensión. La camiseta utilizada por el Barcelona y la cinta de capitán tenían un valor simbólico por su relación con la trayectoria del futbolista argentino en uno de los clubes más importantes de Europa.

Las cifras de la convocatoria en Francia

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior francés, alrededor de 550.000 personas participaron de las movilizaciones en todo el país. De ese total, unas 110.000 se concentraron en París, uno de los principales escenarios de las protestas.

Los organizadores, en cambio, elevaron la cifra a más de 800.000 participantes en el territorio nacional. La diferencia entre ambos registros reflejó la distancia entre las estimaciones oficiales y las de los convocantes.

Mientras los reclamos apuntaban originalmente a la situación económica y educativa, los disturbios dejaron importantes pérdidas materiales y profundizaron la tensión en las calles. En ese escenario, el robo de los objetos firmados por Messi quedó entre los hechos más difundidos de una jornada que se prolongó hasta la madrugada del domingo.