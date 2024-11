Exasesor libertario Fernando Cerimedo fue acusado por la policía brasileña de participar en el intento de Golpe a Lula

"El argentino Fernando Cerimedo trabajó directamente para difundir noticias falsas a través de una transmisión en vivo realizada el 4 de noviembre de 2022", apunta el documento y agrega: "Según Cerimedo, las urnas fabricadas antes de 2020 generaron una anomalía a favor del candidato número 13 (número de lista del Partido de los Trabajadores de Lula)".

La Policía de Brasil mostró evidencias de la participación de Fernando Cerimedo en el intento de golpe de Estado a Lula

La investigación afirma que el material difundido por el dueño de LaDerechaDiario estuvo disponible en un Google Drive que era editado por un importante asesor de la Presidencia brasileña durante la gestión Bolsonaro, Tercio Arnaud Tomaz, vinculado al denominado “Oficina de Odio”, una especie de grupo paralelo que tenía por fin difundir fake news. El armado paralelo remitía a Mauro Cid, uno de los arrepentido en la causa.

La Policía nombró un total de 66 veces a Cerimedo en el informe en el que se investiga el intento de golpe de Estado, un plan por el que imputaron al expresidente Jair Bolsonaro y que incluía el asesinato de Lula da Silva. ”Las evidencias recogidas indican que Jair Bolsonaro tenía pleno conocimiento de plan operacional (‘Puñal Verde y Amarillo’), así como de las acciones clandestinas practicadas bajo el apodo ‘Copa 2022′”, indica el informe desclasificado por el Supremo.

“No conozco a ninguno de los involucrados y ni ellos a mí. Imposible que alguno pueda decir lo contrario. Jamás he hablado o me he visto con ellos, ni cruzado un mensaje. No existe razón para asociarme más que ellos hayan compartido una publicación mía”, se defendió recientemente Cerimedo a la agencia EFE. Y se desligó de Mauro Cid: “Estoy 1000 % seguro que ni me mencionó porque jamás me conoció, yo no lo conozco. Estoy muy tranquilo con esto”, afirmó.

Jair Bolsonaro fue acusado de planear el intento de golpe de Estado que incluía el asesinato de Lula

Entre los 37 acusados figuran también jefes activos y de la reserva, exministros, personas del entorno militar cercano de Bolsonaro y hasta Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), que lidera el exgobernante.

Los planes de magnicidio eran denominados internamente por los propios golpistas como "Operación Puñal Verde Amarillo", en alusión a los colores de la bandera brasileña. Y según consta en el informe, fueron impresos en la sede del palacio de la Presidencia.

Respecto del plan, el informe dice que “el día 9 de noviembre de 2022, tras elaborar e imprimir el documento” en el Palacio presidencial, el general Mario Fernandes, uno de los implicados, se dirigió a la residencia oficial de la Presidencia, donde estaba Bolsonaro. Sin embargo, no precisa si el entonces mandatario lo recibió.

Entre los acusados aparece también Walter Braga Netto, general del Ejercito de Brasil y exjefe de Gabinete de la Presidencia y otrora ministro de Defensa, quien fuera candidato a vicepresidente en 2022, en la fórmula con Bolsonaro.

También figuran Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete de Bolsonaro, quien negó todas las acusaciones y se declaró víctima de una “persecución política”. Los imputados podrían recibir una condena de hasta 30 años de cárcel.