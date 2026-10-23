Figuras del cine mundial pidieron votar por Lula da Silva antes del balotaje en Brasil + Agregar ámbito en









Pedro Almodóvar, Mark Ruffalo, Tilda Swinton y otras estrellas participaron de un video que compartió el mandatario, en la previa del último debate con Flávio Bolsonaro.

Lula compartió el respaldo de los artistas antes del último debate con Flávio Bolsonaro.

Los directores Pedro Almodóvar y Guillermo del Toro, junto con los actores Javier Bardem, Mark Ruffalo, Tilda Swinton y Juliette Binoche, expresaron su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva antes del balotaje presidencial de Brasil. Las figuras participaron de un video difundido este viernes, que el mandatario compartió en sus redes sociales mientras se prepara para el último debate con Flávio Bolsonaro.

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La iniciativa fue impulsada por el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho y reunió a personalidades del cine de distintos países. En la grabación, los participantes llaman a respaldar la reelección del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y varios hacen con los dedos la “L”, el gesto que identifica a sus seguidores.

Los artistas que se sumaron al respaldo Además de los realizadores español y mexicano, el video incluye a la actriz francesa Julie Delpy y al actor mexicano Gael García Bernal. La convocatoria también sumó a figuras brasileñas, entre ellas Wagner Moura y Bruna Marquezine, que aparecen junto a sus colegas extranjeros en el compilado.

Al publicar la pieza, Mendonça Filho destacó la participación de referentes culturales de Brasil y del exterior e invitó a sus seguidores a difundirla. El mensaje circuló con la consigna #MundoComLula, en las últimas horas de campaña antes de la votación del domingo 25 de octubre.

El respaldo reúne a nombres de Hollywood y del cine europeo y latinoamericano. Almodóvar, Del Toro, Bardem, Ruffalo, Binoche y Swinton se sumaron así a una intervención colectiva que busca trasladar ese apoyo a las urnas.

Lula y Flávio Bolsonaro se preparan para el último debate La difusión del video coincide con la previa del último debate televisado entre Lula y Flávio Bolsonaro, organizado por TV Globo en Río de Janeiro. El encuentro está previsto para este viernes a las 21:20, hora argentina, antes de la segunda vuelta. Ambos candidatos llegan con el desafío de captar a los indecisos en una elección ajustada. En la primera vuelta, el senador del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% del actual presidente. El intercambio anterior estuvo atravesado por acusaciones cruzadas de corrupción. En la antesala de esta nueva cita, las campañas acordaron abrir los registros bancarios, fiscales y telefónicos de los postulantes y sus entornos, con el compromiso de publicar la información de manera simultánea. La economía, el costo de vida, la seguridad y los programas sociales forman parte de los principales asuntos de la disputa. Mientras los candidatos preparan sus últimas intervenciones, el video de los artistas incorpora un respaldo internacional a la campaña de Lula.