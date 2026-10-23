Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se preparan para el último debate antes del balotaje en Brasil

Los candidatos buscan captar a los indecisos en un debate atravesado por acusaciones de corrupción, noticias falsas y un acuerdo para abrir sus registros personales. Brasil definirá a su nuevo presidente el domingo 25 de octubre.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se medirán este viernes en el último debate televisado antes del balotaje presidencial , previsto para el domingo. Con una elección reñida y los sondeos ajustados, ambos candidatos buscarán conquistar a los indecisos y reforzar sus posiciones a 48 horas de la votación.

Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, - hoy preso -, obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta, frente al 45% de Lula. El resultado sorprendió y revitalizó una campaña que hasta entonces no había logrado concentrar la atención pública. Ahora, ambos candidatos llegan al encuentro organizado por TV Globo con estrategias diferenciadas para la recta final.

El candidato del Partido Liberal (PL) centró su campaña en la economía popular, la seguridad pública, la protección de las mujeres, la salud, el costo de vida y la continuidad de los programas sociales. Para el debate, se espera que adopte una postura menos confrontativa que en el encuentro anterio r, organizado por TV Bandeirantes, responda de manera más directa a las preguntas de Lula y dedique más tiempo a presentar sus propuestas . El objetivo será ampliar su respaldo entre los votantes indecisos y de centro.

Lula, por su parte, buscará evitar que el intercambio vuelva a quedar dominado por las acusaciones. Su equipo considera que la estrategia de Flávio llevó al presidente a un terreno más confrontativo, que podría alejar a los electores independientes. Por eso, intentará mantener el foco en sus propuestas y en la defensa de su gestión.

La preparación también incluyó aspectos vinculados con la puesta en escena. La participación de Lula en el primer debate fue cuestionada por su desempeño frente a las cámaras, especialmente durante los primeros minutos.

Archivo. El debate tendrá lugar a las 21:20 hora argentina. Canal 7

TV Globo, además, anunció que restringirá los desplazamientos de los candidatos en el estudio. La decisión se tomó después de que, durante el debate anterior, Flávio apareciera con frecuencia detrás de Lula mientras el presidente hablaba, en ocasiones negando con la cabeza.

El senador pasó los últimos días junto a asesores y estrategas de marketing para preparar su participación. Entre quienes colaboraron estuvieron el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que trabajó especialmente sobre cuestiones de infraestructura, y Guilherme Derrite (PP), senador electo por ese estado, que participó en la preparación de los temas de seguridad pública.

Lula concentró buena parte de su preparación el jueves 22. En su equipo participaron el jefe de la Secretaría de Comunicación Social (Secom), Sidônio Palmeira; el senador Camilo Santana (PT); el gobernador de Piauí, Rafael Fonteles (PT); y Rui Costa (PT), senador electo.

En cuanto a la agenda previa, Flávio tenía previsto viajar por la mañana a Río de Janeiro, donde se realizará el debate, y reunirse con sus asesores en Barra da Tijuca. Lula, en tanto, tenía previsto llegar a la ciudad alrededor de las 18.

En la antesala del debate, ambos candidatos firmaron el jueves un acuerdo para levantar recíprocamente el secreto bancario, fiscal y telefónico propio, de sus familiares y de empresas vinculadas a sus entornos. El compromiso fue formalizado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) en medio de acusaciones cruzadas por presuntos hechos de corrupción.

La iniciativa surgió de un desafío que Lula lanzó durante el debate del domingo: propuso abrir sus registros personales y los de su entorno si Flávio aceptaba hacer lo mismo. Después de las negociaciones entre ambas campañas, el entendimiento estableció que la información se publicará de manera simultánea en un portal de acceso público, una vez que los organismos correspondientes remitan los datos.

Para avanzar, las autoridades deberán solicitar información al Banco Central, las entidades financieras, la Receita Federal y las compañías telefónicas. Las campañas fijaron como plazo las 23.59 del jueves para presentar las autorizaciones pendientes que permitan acceder a los registros de terceros.

Flávio había condicionado su aceptación a que la medida también incluyera información sobre el entorno del presidente. Entre sus pedidos figuran los gastos de la tarjeta corporativa de la Presidencia desde 2023, la agenda de la primera dama, Janja Lula da Silva, y los registros de visitas de los hijos del mandatario al Palacio de la Alvorada. También reclamó datos sobre el uso de helicópteros oficiales y los vínculos del Gobierno con el exbanquero Daniel Vorcaro.

La campaña oficialista aceptó las condiciones y presentó una nueva declaración ante el TSE. Camilo Santana, coordinador de la candidatura de Lula, afirmó que el presidente había accedido a todos los requerimientos y reclamó que Bolsonaro autorizara la apertura de sus registros y los de sus familiares dentro del mismo plazo.

Las noticias falsas, otro eje de la campaña en Brasil

La desinformación también se convirtió en un punto de disputa entre los candidatos. Ambos espacios se acusan mutuamente de difundir noticias falsas a gran escala, mientras una petición en línea que reunió más de un millón de firmas reclamó que TV Globo rectifique en directo a los postulantes cuando hagan afirmaciones falsas.

El miércoles, durante un acto en Fortaleza, en el noreste del país, Flávio denunció la circulación de "un montón de fake news". Entre los ejemplos mencionó las versiones según las cuales pretende eliminar programas sociales para cumplir su promesa de recortar el gasto público.