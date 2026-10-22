Flávio Bolsonaro, en el ojo de la tormenta: lo investigan por una fiesta en un yate, vínculos con lobistas y prostitutas

Una investigación periodística señala que el senador brasileño participó de un encuentro organizado por empresarios que buscaban vender vacunas al gobierno de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro es senador por Río de Janeiro y candidato presidencial por el Partido Liberal en las elecciones brasileñas de 2026.

El senador brasileño y candidato presidencial Flávio Bolsonaro habría participado en julio de 2020 de una fiesta en una lancha en Brasilia, organizada por empresarios interesados en cerrar un contrato para vender vacunas contra el Covid-19 al gobierno de su padre, Jair Bolsonaro. Según una investigación de la revista Piauí, en el encuentro también hubo lobistas y tres prostitutas llegadas desde San Pablo.

De acuerdo con la publicación, los empresarios Danilo Berndt Trento y Francisco Maximiano , vinculados con la firma Precisa Medicamentos, organizaron la reunión con la expectativa de acercarse al gobierno y concretar un acuerdo para suministrar la vacuna india Covaxin. El senador, que actualmente busca llegar a la presidencia de Brasil, todavía no se pronunció sobre las nuevas revelaciones.

Según el reportaje, Trento y Maximiano contaron con la colaboración del agente de viajes Raphael Barão para organizar una barbacoa a bordo de una lancha rápida en el lago Paranoá, en Brasilia. La reunión se habría extendido entre las 10.30 y las 15, y habría contado con la presencia de tres prostitutas trasladadas desde San Pablo .

Flávio habría asistido acompañado por Alexandre Santini, quien en ese momento era su amigo y socio en una chocolatería. El negocio había quedado bajo sospecha en una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con el esquema conocido como rachadinha, por el que el senador fue investigado.

La revista también sostiene que durante el encuentro el hijo del expresidente bajó al camarote de la embarcación junto a una de las mujeres. Además, al finalizar la reunión, Trento le habría regalado un reloj Rolex , de acuerdo con la reconstrucción periodística.

Ni Flávio Bolsonaro ni los empresarios involucrados respondieron públicamente sobre el contenido de la investigación. Trento y Maximiano declinaron hacer comentarios ante las consultas de la revista.

Precisa Medicamentos buscó avanzar en un acuerdo para suministrar la vacuna Covaxin al gobierno de Jair Bolsonaro.

El trasfondo del negocio de las vacunas

La reunión ocurrió en julio de 2020, durante uno de los períodos más críticos de la pandemia. Brasil atravesaba un fuerte aumento de las muertes por coronavirus, mientras distintas jurisdicciones mantenían restricciones para limitar la circulación y frenar los contagios. La vacunación contra el Covid-19 todavía no había comenzado en el país.

Precisa Medicamentos buscaba intermediar en la provisión de Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech. Según el reportaje, los empresarios afirmaban representar al fabricante de la vacuna y pretendían avanzar en un acuerdo con el gobierno federal.

El caso terminó convirtiéndose en una fuente de tensión para la administración de Jair Bolsonaro. Luis Ricardo Miranda, funcionario de la división de importaciones del Ministerio de Salud, denunció ante la Fiscalía que había recibido presiones inusuales para firmar el contrato de compra de Covaxin. Finalmente, la adquisición fue suspendida.

Trento, Maximiano y Barão también fueron investigados por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Covid-19 del Senado brasileño por sospechas de lavado de dinero, acusaciones que ellos niegan. Durante esa investigación, Flávio defendió a Precisa Medicamentos y elogió a su directora, Emanuela Medrades.

Jair Bolsonaro junto a su hijo Flávio, senador por Río de Janeiro y candidato presidencial en las elecciones de Brasil de 2026. C5N

Los contactos posteriores con el gobierno

La investigación de Piauí agrega que, tres meses después de la fiesta, Flávio habría facilitado una reunión entre Maximiano y Gustavo Montezano, entonces presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El objetivo habría sido conversar sobre el financiamiento de un nuevo proyecto del empresario en el sector de las telecomunicaciones.

Cuando surgieron cuestionamientos sobre sus vínculos con Maximiano, en una publicación de la revista Veja, Flávio sostuvo que no mantenía relaciones comerciales ni financieras con él.

El episodio vuelve a poner bajo escrutinio los vínculos entre el senador y los empresarios que intentaban hacer negocios con el Estado durante la gestión de Jair Bolsonaro. Por ahora, Flávio no realizó declaraciones sobre las acusaciones publicadas, mientras que los empresarios señalados tampoco ofrecieron explicaciones.