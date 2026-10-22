¿Podrá un Lula da Silva en desventaja realizar una última jugada maestra?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre se perfila como la más reñida desde que Brasil recuperó la democracia en 1985. La contienda enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva , el presidente de izquierda de 80 años, contra Flávio Bolsonaro , el hijo de 45 años del expresidente Jair. Ningún candidato que haya perdido la primera vuelta ha logrado ganar la segunda. Si bien Lula, como se conoce al presidente en funciones, quedó por detrás de Flávio en la primera votación del 4 de octubre, se niega a rendirse sin luchar. ¿Podrá ahora dar la sorpresa?

Desde su desastrosa derrota en la primera vuelta, Lula ha tomado medidas drásticas. Siendo durante mucho tiempo un orgulloso ludita que incluso se negaba a usar un teléfono móvil, ha comenzado a publicar vídeos selfie en Instagram . Se ha manifestado a favor de reducir la edad de responsabilidad penal para delitos graves, una política que antes era anatema para la izquierda. Y ha presionado al Congreso para que apruebe una medida muy popular que reducirá la semana laboral de 44 a 40 horas sin recortes salariales. Su campaña ha movilizado a cientos de miles de simpatizantes en marchas por las grandes ciudades, con actuaciones de celebridades.

También está haciendo grandes promesas de gasto . Ha prometido condonar las deudas tributarias federales acumuladas por trabajadores autónomos como barberos, manicuristas o fontaneros, y entregar entre 1.000 y 1 millón de dólares a estos. Se ha comprometido a que el transporte público sea gratuito los fines de semana. Esto se suma a un reciente aumento en el programa estrella del gobierno de transferencias monetarias a familias pobres, la abolición del impuesto sobre la renta para los brasileños de clase media baja y la decisión de ilegalizar las empresas de juegos de azar (que pagaban muchos impuestos). Según el Instituto Fiscal Independiente , un organismo de investigación vinculado al Senado de Brasil , todas estas nuevas medidas combinadas podrían costarle al gobierno 58.000 millones de dólares para finales de 2027 (más del 2% del PIB).

Las promesas están surtiendo efecto . Datos recientes muestran que Lula está recortando distancias con Bolsonaro , sobre todo entre las mujeres. Algunas de las últimas encuestas lo sitúan prácticamente empatado en la contienda (si bien cabe señalar que las encuestadoras brasileñas no han logrado captar completamente el sentir de la derecha, incluso antes de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Lula aventajaba por varios puntos). En la semana posterior al 10 de octubre, las casas de apuestas casi duplicaron las probabilidades de victoria de Lula, aunque aún lo sitúan por detrás de su rival.

Bolsonaro está contraatacando . Terminó votando a favor de la semana laboral más corta, tras haberla criticado anteriormente. En un debate presidencial el 18 de octubre, afirmó que la delincuencia se había disparado durante el tercer mandato de Lula (cuando en realidad ha disminuido). De los cuatro candidatos de derecha eliminados en la primera vuelta, que entre todos obtuvieron el 8% de los votos, tres han respaldado a Bolsonaro. A pesar de que las encuestas se estrechan, Le Millénaire, una agencia de análisis electoral con sede en París, le otorga un 82% de probabilidades de victoria.

Un viaje a Minas Gerais, la segunda circunscripción electoral más grande del país, muestra el gran reto que Lula tiene por delante. Es un microcosmos de Brasil: su árido norte limita con el empobrecido noreste del país, la región natal de Lula. Al sur y al oeste, la agroindustria y la industria dominan el panorama político y los votantes se inclinan hacia la derecha. Ningún presidente ha ganado jamás sin obtener la victoria en Minas Gerais. Si bien Lula ganó el estado en 2022, lo perdió por cinco puntos porcentuales ante Bolsonaro el 4 de octubre.

En Monte Sião, un pueblo de 25.000 habitantes, unas 2.000 pequeñas empresas confeccionan prendas de punto en las plantas bajas de las casas de sus dueños. Los residentes se quejan del aumento del coste de la vida. En la trastienda de una pequeña empresa, cinco costureras dan los últimos retoques a los vestidos. «Pagamos muchísimos impuestos, impuestos y más impuestos», se queja una. «No nos sobra nada a fin de mes; apenas ganamos lo suficiente para sobrevivir». Su compañera añade: «Se llama Partido de los Trabajadores, ¡pero el trabajador no recibe nada!». Su jefe culpa a los altísimos tipos de interés del aumento de su deuda.

El cansancio con el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que ha estado en el poder durante 18 de los últimos 24 años, es común en esta zona. En Poços de Caldas, un pueblo cercano conocido por sus baños termales y abundantes yacimientos de tierras raras, los votantes están desilusionados. «Lula dijo que nos daría picanha [filete de cadera] a todos, pero hoy hasta los huevos cuestan una fortuna», dice un albañil de 45 años, refiriéndose a una promesa que Lula hizo durante la campaña electoral de 2022: que haría que todos los brasileños fueran lo suficientemente ricos como para comer los mejores cortes de carne. Tras haber votado por Lula en el pasado, dice que votará en blanco. En un barrio humilde, Carlos Moisés, un barbero de 64 años, barre el suelo de su barbería. Votante del PT de toda la vida, votará por Flávio, explicando que está ahogado en impuestos. «Sé que la familia Bolsonaro no es la gran cosa. Pero nos cansamos, ¿entiendes?».

Ricardo Stuckert

El PT se fundó con el apoyo de sindicalistas, sacerdotes católicos y académicos. Ha tenido dificultades para adaptarse a un Brasil más evangélico, con trabajadores cada vez más autónomos. Desde 2010, el número de autónomos registrados se ha disparado de menos de un millón a 15 millones. Este sector representa ahora casi una quinta parte del empleo formal. Estas personas suelen ganar demasiado para recibir ayudas gubernamentales, pero también demasiado poco para vivir cómodamente. Durante años, los dirigentes del PT los ridiculizaron llamándolos «directores ejecutivos de empresas unipersonales». La promesa de Lula de condonar parte de sus deudas es un intento tardío por ganárselos.

Dispersos por el paisaje verde se encuentran templos pentecostales, algunos predicando una doctrina que exalta la riqueza. «El auge del pentecostalismo ha contribuido a difundir valores conservadores en los barrios más pobres», afirma Lucas Pavanato, un joven de 28 años de São Paulo que acaba de ganar un escaño en el Congreso por el partido de Bolsonaro. «La ideología de izquierda culpa exclusivamente a las estructuras sociales, mientras que la religión responsabiliza al individuo de mejorar su vida». Entre los evangélicos, Lula se encuentra 33 puntos porcentuales por debajo de Bolsonaro.

El éxito de Pavanato demuestra la destreza de la derecha en las redes sociales. En las elecciones legislativas celebradas el 4 de octubre, obtuvo el segundo mayor número de votos del país, solo por detrás de Nikolas Ferreira, un ferviente cristiano evangélico y experto en redes sociales con más de 30 millones de seguidores. Los brasileños utilizan las redes sociales más que casi cualquier otra persona, y muchos se informan a través de estas plataformas.

Antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la campaña de Bolsonaro gastó al menos 2 millones de dólares en promocionar su contenido en línea. La campaña de Lula apenas gastó 500.000 dólares, aunque sí repartió muchas pegatinas con su rostro. A pocos días de las elecciones, el equipo de Lula debe confiar fervientemente en que las viejas estrategias aún demuestren ser las mejores.

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