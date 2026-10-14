Investigan a los dueños de un robot por un presunto caso de acoso sexual a una adolescente en Alemania + Agregar ámbito en









El dispositivo habría sido operado por un adolescente de 16 años y un joven de 19. El caso reavivó el debate sobre los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías.

Un robot es investigado tras un presunto caso de acoso sexual a una menor en Alemania.

La Policía de Alemania investiga un presunto caso de acoso sexual contra una adolescente de 16 años en la ciudad de Colonia, luego de que un robot le tocara los glúteos y realizara movimientos de carácter sexual. Dos jóvenes, de 16 y 19 años, son sospechosos de haber manejado el dispositivo y grabado la escena para transmitirla por redes sociales. Las autoridades secuestraron el robot y los celulares de ambos para determinar cómo se produjo el episodio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado Según la investigación, la adolescente estaba acompañada por dos amigas cuando el robot se acercó por detrás y tuvo contacto físico con ella.

El vocero de la Policía de Colonia, Christoph Bermel, explicó que los investigadores buscan establecer si el dispositivo tenía movimientos programados de antemano o si era manejado a distancia en tiempo real. Sobre la particularidad del caso, reconoció: “Hasta ahora no conocíamos este fenómeno”, y agregó que se trata de “un terreno nuevo para nosotros”.

Tras recibir el aviso, los agentes encontraron el robot dentro del baúl de un auto estacionado en las inmediaciones. El aparato, de aproximadamente 1,20 metros de altura y de color rojo y dorado, fue incautado junto con los teléfonos de los sospechosos.

Investigan el uso de robots tras un caso de acoso sexual en Alemania Las imágenes del episodio que circularon en internet muestran al dispositivo acercándose a un grupo de mujeres en una calle concurrida. En las grabaciones se observa que el robot entra en contacto con algunas de ellas y realiza gestos sexuales. Uno de los jóvenes intenta apartarlo mientras otras personas presentes se ríen de la situación.

Ante la difusión de los videos, la Policía también cuestionó los comentarios inapropiados sobre el episodio y advirtió que compartir las imágenes o hacer bromas puede aumentar el daño causado a la víctima. El caso volvió a poner en debate los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías y la necesidad de establecer medidas de seguridad. En ese contexto, el presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, advirtió que los agentes de inteligencia artificial podrían provocar “incidentes graves” en uno o dos años si las empresas y los gobiernos no toman medidas para prevenirlos. La advertencia se suma a las discusiones sobre cómo regular sistemas tecnológicos cada vez más avanzados.