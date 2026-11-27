Investigadores estadounidenses desarrollaron un sistema de ensamblaje autónomo que podría cambiar la fabricación de satélites y estaciones orbitales.

El dispositivo se lanzó el 30 de marzo como parte de una misión que transportó diez cargas útiles.

La construcción de infraestructuras fuera de nuestro planeta es uno de los grandes desafíos de la industria aeroespacial. Hasta ahora, buena parte de estas operaciones dependía del trabajo de astronautas o del envío de componentes previamente ensamblados , cuyo tamaño está condicionado por la capacidad de los cohetes .

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de California (Caltech) consiguió dar un paso importante para modificar esta dinámica. A principios de noviembre, los científicos anunciaron los resultados de un experimento que llevó varios meses de trabajo en órbita.

El proyecto contó con financiación de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA) y forma parte de un programa que busca desarrollar nuevas técnicas de fabricación fuera del planeta.

El dispositivo fue bautizado ASTRA, sigla en inglés de Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly . Estamos hablando de un sistema robótico diseñado para montar componentes individuales y unirlos hasta formar estructuras de mayores dimensiones.

El equipo, liderado por el ingeniero aeroespacial Sergio Pellegrino, desarrolló un brazo mecánico capaz de recoger piezas almacenadas en dispensadores, trasladarlas y posicionarlas en la posición que corresponde.

El objetivo de la misión era construir una antena reflectora de 1,4 metros de diámetro mediante la unión de tubos de fibra compuesta, conectores de aluminio y una superficie reflectante de Kapton, un material utilizado frecuentemente en la industria aeroespacial por su resistencia térmica.

ASTRA despegó el 30 de marzo de este año desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California. Viajó a bordo del vehículo orbital Vigoride 7, transportado por un cohete de SpaceX como parte de la misión Transporter-16.

El dispositivo ocupaba aproximadamente un metro cúbico al momento del lanzamiento. En su interior llevaba dos módulos previamente ensamblados, un brazo robótico y las piezas necesarias para desarrollar la construcción una vez alcanzada la órbita terrestre.

Cómo fue la primera construcción robótica autónoma fuera de la Tierra

Una vez en órbita, ASTRA desplegó los dos segmentos que llevaba incorporados desde su lanzamiento y consiguió montar un tercero mediante su brazo mecánico. El avance yace en que el dispositivo consiguió unir componentes individuales directamente en el espacio, sin necesidad de que un astronauta manipulara las piezas.

Esto no significa que la misión se haya desarrollado completamente al margen del equipo científico. Los investigadores enviaron instrucciones desde la Tierra, supervisaron los resultados mediante fotografías e hicieron ajustes ante los inconvenientes registrados durante las operaciones.

Para resolver estos problemas, los ingenieros contaban con una réplica del dispositivo en las instalaciones de Caltech. Ahí podían reproducir las dificultades detectadas en órbita, ensayar soluciones y transmitir nuevas instrucciones. El equipo disponía de entre siete y ocho ventanas diarias de comunicación, de 15 minutos cada una. Además, el sistema contaba con 11 cámaras que registraban el estado de los componentes.

La importancia de este logro

Uno de los principales obstáculos de la industria aeroespacial es el tamaño de los compartimentos de carga de los cohetes. Los instrumentos científicos deben diseñarse de manera que puedan ser transportados en un espacio reducido, incluso cuando sus dimensiones finales sean considerablemente mayores.

Un ejemplo es el telescopio espacial James Webb, que cuenta con un espejo de 6,5 metros de diámetro. Para su lanzamiento, fue necesario desarrollar un sistema que permitiera plegar sus componentes y, posteriormente, desplegarlos. La construcción mediante robots permitiría enviar las piezas por separado y ensamblarlas en órbita, sin tener que fabricar mecanismos de plegado cada vez más complejos.

El programa NOM4D, creado por DARPA en 2022, apunta al desarrollo de tecnologías capaces de fabricar estructuras de cientos de metros e incluso kilómetros de extensión fuera de la Tierra.

Las principales aplicaciones que estudian los investigadores son la construcción de grandes antenas de comunicaciones, espejos para telescopios espaciales y sistemas de captación de energía solar. En este último caso, la posibilidad de instalar grandes superficies de paneles solares en órbita permitiría investigar mecanismos para captar energía y transmitirla hacia la superficie de nuestro planeta.