Italia endurece las penas por disturbios en Milán: enviará 500 soldados y responsabilizará a los padres por daños de menores

El gobierno de Giorgia Meloni anunció un paquete de medidas de seguridad tras los saqueos y los incendios registrados en el centro de Milán. El decreto prevé nuevas penas de prisión, multas de hasta 20.000 euros y cambios en el procesamiento de adolescentes mayores de 14 años.

El gobierno de Italia anunció este martes un endurecimiento de las medidas de seguridad.

El gobierno de Italia anunció este martes un endurecimiento de las medidas de seguridad tras los disturbios registrados durante el fin de semana en el centro de Milán, donde manifestantes saquearon comercios, provocaron incendios y se enfrentaron con las fuerzas policiales.

El decreto contempla el despliegue de otros 500 soldados en la ciudad hasta fin de año, sanciones más severas por participar en episodios violentos y la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por sus hijos menores de edad.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni , defendió las nuevas medidas en un video publicado en redes sociales y expresó su preocupación por la cantidad de jóvenes que participaron en los disturbios.

“Los jóvenes… llegaron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse haciéndolo”, manifestó la mandataria, quien calificó la situación como “dolorosa y aterradora ”. También advirtió sobre el riesgo de que las imágenes de los saqueos se conviertan en un modelo de conducta para otros jóvenes.

El decreto crea un nuevo delito de participación violenta en una manifestación, que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (unos u$s22.500). Las sanciones serán mayores cuando los involucrados se cubran el rostro o provoquen lesiones.

El gobierno de Giorgia Meloni anunció un paquete de medidas de seguridad tras los saqueos y los incendios registrados en el centro de Milán.

Además, los manifestantes deberán responder económicamente por los daños materiales ocasionados durante los disturbios. En el caso de los menores de edad, sus padres serán responsables de cubrir los perjuicios causados por sus hijos.

Otro de los puntos centrales del decreto modifica los criterios para juzgar a adolescentes. La norma establece que las personas mayores de 14 años serán consideradas capaces de comprender sus propios actos, salvo que se demuestre lo contrario. Hasta ahora, esa evaluación quedaba a criterio de un juez.

Meloni también anunció que el gobierno incorporará más camas en los centros de detención y aumentará la cantidad de jueces dedicados al sistema de justicia juvenil. El decreto deberá ser aprobado por el Parlamento italiano en un plazo de 60 días para convertirse en ley.

Más de 100 policías heridos durante los disturbios en Milán

Los episodios de violencia comenzaron el sábado, cuando la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que se enfrentaron con los agentes, saquearon locales comerciales y prendieron fuego a propiedades en el centro de Milán. Los incidentes continuaron durante el domingo.

Según las autoridades, más de 100 agentes policiales resultaron heridos en dos días. La policía de Milán estimó que unos 2.000 jóvenes participaron en los disturbios del sábado por la noche. De las aproximadamente 50 personas detenidas durante el fin de semana, más de 30 eran menores de edad.

Los hechos coincidieron con manifestaciones en la vecina Francia contra el aumento del costo de vida y en apoyo a los reclamos de estudiantes de nivel medio. En ese país, las fuerzas de seguridad también utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos violentos que se sumaron a las concentraciones.