La chicana de Flávio Bolsonaro sobre el voto de los presos y la picante respuesta de Lula: "Quiero que me vote hasta tu padre"

El candidato opositor cuestionó a Lula por el supuesto respaldo electoral de los presos y el presidente respondió con una chicana contra Jair Bolsonaro. La seguridad pública dominó el primer debate antes del balotaje del 25 de octubre.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron el primer debate presidencial antes del balotaje en Brasil, con cruces por la inseguridad, la economía y las políticas criminales.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron su primer debate presidencial antes del balotaje en Brasil , previsto para el 25 de octubre. La discusión por el supuesto voto de los presos derivó en una chicana del mandatario contra Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

La seguridad pública fue uno de los ejes centrales del debate televisivo transmitido por la señal Band. En ese contexto, Flávio Bolsonaro cuestionó a Lula por el respaldo electoral que, según afirmó, recibió de la población carcelaria.

"Con vos, la criminalidad explotó en Brasil. Inclusive, ¿podés explicar por qué el 73% de los presos votó por vos?", le preguntó el candidato del Partido Liberal.

La respuesta del presidente brasileño apuntó directamente al padre de su rival, el expresidente Jair Bolsonaro. "Yo quiero el voto del 100% de los presos, incluso el de tu papá", replicó Lula, en una de las frases más picantes del intercambio.

Sin embargo, el dato utilizado por Flávio Bolsonaro era engañoso. El porcentaje mencionado correspondía a las secciones electorales ubicadas en lugares donde hay prisiones, pero eso no significa que todos los votantes de esos circuitos sean personas privadas de la libertad.

Seguridad y mano dura

Lula respondió a las acusaciones de Flávio Bolsonaro sobre el voto de los presos con una chicana dirigida a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. Gentileza OGlobo

El cruce se produjo en medio de una discusión más amplia sobre la inseguridad y las políticas para combatir el crimen organizado. Flávio Bolsonaro defendió el endurecimiento de las penas y propuso reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, e incluso a 14 para los delitos más graves.

"Un violador de 14 años tiene que ir preso y responder como adulto", sostuvo el senador. También afirmó que los menores que cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos y prometió avanzar con esa política si llega al gobierno.

El candidato opositor anunció, además, que declarará la guerra al narcotráfico y al narcoterrorismo. En esa línea, propuso clasificar a las principales organizaciones criminales brasileñas y a las milicias como grupos narcoterroristas.

"Voy a recuperar cada ciudad, cada territorio", aseguró durante el debate.

Lula defendió las medidas impulsadas por su administración contra las bandas criminales y cuestionó las propuestas de su adversario. También acusó a Flávio Bolsonaro de respaldar a un policía que asesinó a una niña de cinco años y lo calificó de "miliciano".

Economía y política exterior

La discusión también incluyó diferencias sobre el rumbo económico de Brasil. Flávio Bolsonaro sostuvo que el país necesita un cambio de gobierno y planteó que el primer paso es desplazar a Lula de la Presidencia. El mandatario respondió con críticas a la trayectoria laboral de su rival y afirmó que el costo de vida era más elevado durante la gestión de Jair Bolsonaro.

En materia social, el senador prometió crear un Ministerio de la Prosperidad y poner en marcha un programa de asistencia para personas endeudadas, que incluiría una moratoria de un año. Lula, por su parte, defendió la generación de empleo de calidad mediante la economía digital, la economía verde y la formación profesional de los jóvenes.

En el plano internacional, Flávio Bolsonaro reivindicó el vínculo con Estados Unidos y aseguró haber representado los intereses de las empresas brasileñas en Washington. Lula cuestionó la relación de la familia Bolsonaro con ese país y preguntó si su adversario estaría dispuesto a entregar recursos estratégicos, como las tierras raras, a la Casa Blanca.

El camino al balotaje

El cara a cara televisivo se realizó siete días antes de la segunda vuelta electoral, prevista para el domingo 25 de octubre. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos frente al 45% de Lula, según los datos incluidos en el material de referencia.

Con la campaña en su tramo final, el debate dejó expuestas las diferencias entre ambos candidatos en materia de seguridad, economía, políticas sociales y relaciones exteriores, en una elección que definirá el próximo gobierno de Brasil.