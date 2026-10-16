La nueva vocera de Donald Trump se defendió de las críticas luego de su primera conferencia de prensa + Agregar ámbito en









Se trata de Katie Zacharia, cuya primera conferencia duró sólo 15 minutos. La funcionaria y abogada explicó que priorizó que quien aborde a la prensa fuera el propio Trump mientras que muchos cuestionaron su profesionalidad.

Zacharia nació en 1985 en el estado de California y se licenció en Derecho, aunque su primera conferencia generó dudas sobre su titulación. BBC

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia (41), se defendió de las críticas luego de brindar su primera conferencia de prensa, la cual duró 15 minutos y solo respondió tres preguntas para luego cederle la palabra a Donald Trump. Al respecto, surgieron muchas dudas sobre sus credenciales como abogada.

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En su debut, Zacharia habló nerviosa y leyó sin subir la vista por varios segundos. Sin embargo, en declaraciones al medio conservador Human Events, Zacharia sostuvo que no tuvo tiempo de prepararse por completo antes de su primera conferencia de prensa del martes y que el plan siempre había sido que fuera breve, ya que Trump respondería las preguntas de los periodistas más tarde esa misma mañana.

La nueva vocera de Donald Trump se defendió de las críticas luego de “Mi objetivo era, sin duda, mantenerla breve, teniendo en cuenta que él es su mejor portavoz y que le encanta conversar informalmente con los periodistas cuando se dirige al Marine One", sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, detalló que recibió los materiales iniciales para la conferencia el lunes por la noche y los terminó el martes a las 8, menos de dos horas antes de comparecer ante el cuerpo de prensa de la Casa Blanca. Según contó, estuvo preparándose desde las 3 y nunca recibió una sesión informativa completa antes de salir.

Más tarde, en una conversación con Fox News, afirmó que probablemente “debería haberse apartado” en lugar de responder a las preguntas de los periodistas sin haber tenido tiempo de prepararse.

“Mi objetivo era, sin duda, mantenerla breve, teniendo en cuenta que él es su mejor portavoz", sostuvo la funcionaria sobre Trump. @katiezacharia Quién es Katie Zacharia Zacharia nació en 1985 en el estado de California y se licenció en Derecho por la Universidad de Pepperdine en 2011, según la propia institución. De acuerdo con medios locales, su vinculación con el Partido Republicano se remonta a 2006, cuando realizó una pasantía en el Comité Nacional Republicano, durante la presidencia de George W. Bush. Según el diario británico The Guardian, también fue presidenta de la organización estudiantil College Republicans cuando estudiaba en Pepperdine. Según el propio Trump, Zacharia tuvo un rol activo en su última campaña presidencial, "ayudando en estados clave para las elecciones indecisas". En los últimos años, la nueva portavoz construyó también una carrera como comentarista de medios como Fox News, CNN, Newsmax y One America News con apariciones favorables a la administración republicana.

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