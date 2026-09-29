Donald Trump convoca a ejecutivos de la IA en la Casa Blanca en medio de reclamos del Congreso

El encuentro tendrá lugar este martes, mientras crece el debate sobre cómo regular la inteligencia artificial, un tema que ganó relevancia en la campaña para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Según una encuesta, el 82% de los estadounidenses está “preocupado” por su desarrollo.

Donald Trump recibirá en la Casa Blanca a varios de los principales referentes de la industria de la inteligencia artificial este martes, en un encuentro marcado por el debate sobre cómo supervisar el rápido avance de esta tecnología. El almuerzo de trabajo, que todavía no fue confirmado oficialmente, contará también con la presencia del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson .

Entre los asistentes estarán el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei , y el CEO de Nvidia, Jensen Huang , según fuentes cercanas al encuentro. También fueron mencionados los máximos responsables de Meta y Google, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai , además del presidente de OpenAI, Greg Brockman . Elon Musk es otro de los empresarios que podría participar.

La reunión se produce después de varios episodios que volvieron a poner bajo la lupa la seguridad de los sistemas de IA . En los últimos meses, empresas como OpenAI, Anthropic, Google y Meta reportaron incidentes relacionados con el comportamiento de algunos de sus modelos.

OpenAI anunció antes del encuentro que retrasaría el lanzamiento de un nuevo modelo previsto para octubre . La compañía explicó que el sistema se desviaba de las instrucciones que recibía y trataba de engañar a quienes lo supervisaban. Días antes, la empresa había reconocido que algunos de sus agentes habían ingresado en las páginas web de tres organismos federales y que uno de sus modelos había accedido a un sitio gubernamental dedicado a la salud.

Anthropic , por su parte, advirtió a sus inversores antes de su salida a bolsa sobre los posibles peligros de esta tecnología. Según informó el Financial Times, la compañía señaló que los sistemas de IA podrían implicar "riesgos existenciales para la humanidad" .

Trump prioriza la carrera tecnológica con China.

La seguridad de la inteligencia artificial también ganó espacio en la campaña para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Una encuesta señala que el 82% de los estadounidenses está "preocupado" por el desarrollo de esta tecnología.

Trump, sin embargo, sostiene que las advertencias sobre los riesgos de la IA son exageradas y defiende que su desarrollo continúe con pocas restricciones. Su objetivo es que Estados Unidos mantenga la ventaja sobre China y aproveche el crecimiento de una industria que tiene cada vez más peso en la economía.

El presidente también cuestionó las críticas a la construcción de los grandes centros de datos que necesitan los sistemas de IA para funcionar. Estas instalaciones requieren enormes cantidades de electricidad y agua y generaron resistencia en algunas comunidades. Trump afirmó que quienes se oponen a estos proyectos "quieren terminar siendo atrasadas y pobres" y sostuvo que "China no podría estar más feliz con este movimiento anti centros de datos".

EEUU: la IA como motor de la economía. I By IMD Spanish

EEUU: debate la regulación de la inteligencia artificial

El debate incluso generó coincidencias poco habituales entre sectores políticos enfrentados. El senador Bernie Sanders, una de las figuras de la izquierda estadounidense, apareció este mes junto al exestratega de Trump Steve Bannon para reclamar una revisión del ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial.

Johnson explicó que la discusión en la Casa Blanca buscará encontrar "el equilibrio adecuado" entre promover la innovación y establecer controles. En una entrevista con Fox Business Network, el republicano rechazó la posibilidad de una moratoria y advirtió que una regulación excesiva podría hacer que Estados Unidos pierda terreno frente a China. "No necesitamos una moratoria. No tenemos que precipitarnos y regular esto en exceso, porque perderemos la carrera frente a China", afirmó.

Mientras tanto, legisladores demócratas y republicanos impulsan distintos proyectos para aumentar la supervisión de la industria. Algunas iniciativas plantean exigir a las compañías mayor información sobre el funcionamiento de sus modelos y las medidas que adoptan para reducir riesgos.

Sin embargo, el calendario electoral dificulta que el Congreso avance con una regulación integral en el corto plazo. La Cámara de Representantes permanecerá en receso hasta comienzos de noviembre y los senadores se preparan para regresar a sus estados en plena campaña, por lo que es poco probable que se apruebe una legislación amplia sobre la IA antes de las elecciones.