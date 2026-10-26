Milei, la excepción: los presidentes de Latinoamérica que felicitaron a Lula da Silva

Los saludos llegaron desde distintos países y sectores políticos, con referencias a la integración regional, el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas.

Lula fue reelegido en Brasil y los líderes de la región reaccionaron a su victoria.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño motivó respuestas de dirigentes de distintos sectores políticos , que expresaron su reconocimiento al resultado y plantearon la posibilidad de profundizar los vínculos con el país vecino. Entre los mensajes hubo saludos de mandatarios latinoamericanos, declaraciones sobre la integración regional y referencias a la cooperación económica y diplomática.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum, celebró el resultado con un mensaje breve: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!” .

En Cuba , Miguel Díaz-Canel también felicitó al mandatario brasileño y consideró que su triunfo permitirá continuar el camino de “paz, soberanía y justicia social” . Además, expresó la disposición de su país a trabajar por una mayor integración latinoamericana y caribeña.

Uno de los gestos que se destacó tras los comicios fue el del presidente chileno, José Antonio Kast , quien mantuvo una conversación telefónica con Lula para felicitarlo. El mandatario informó el contacto a través de su cuenta de X y sostuvo que ambos países “tienen mucho futuro en común” .

Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. 1/2 https://t.co/5U9azS8Mvc

Kast señaló que buscará avanzar en una agenda bilateral centrada en la integración económica y el combate al crimen organizado. El saludo se produjo pese a que el presidente chileno había mostrado cercanía con Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en la segunda vuelta. Por su parte, la Cancillería de Chile también felicitó al pueblo brasileño y reafirmó su intención de profundizar la cooperación entre ambos países.

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 26, 2026

Espriella reconoció el triunfo de Lula y habló de las diferencias políticas

En Colombia, Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el resultado y recordó que había respaldado a Jair Bolsonaro en la campaña brasileña. “En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula”, escribió.

En su mensaje, sostuvo que los resultados electorales deben respetarse y afirmó: “Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE!”.

Aunque reconoció sus diferencias políticas e ideológicas con el mandatario brasileño, destacó la importancia de mantener una relación bilateral basada en el respeto, la soberanía y la cooperación. También mencionó como prioridades la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de los ciudadanos de ambos países.

En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula.Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente.Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas.Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos.¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!(A.D.L.E) — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2026

Los mensajes de Bolivia, Ecuador y Perú

Otros gobiernos de la región también enviaron sus felicitaciones. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recordó los vínculos históricos entre ambos países y los definió como “países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”. Además, manifestó su intención de fortalecer la relación bilateral y generar nuevas oportunidades para sus poblaciones.

Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones. — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) October 26, 2026

Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa felicitó a Lula y destacó los desafíos compartidos por los países de la región.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

En tanto, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó su voluntad de profundizar la alianza estratégica, la integración y la cooperación con Brasil. También señaló la importancia del desarrollo sostenible de la Amazonía, un territorio compartido por ambas naciones.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Cristina Kirchner y otros referentes políticos celebraron el resultado

En la Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner felicitó a Lula y destacó su capacidad para conseguir el respaldo de los votantes. El mensaje se sumó a las expresiones de otros referentes de izquierda de América Latina, que celebraron la continuidad del dirigente del Partido de los Trabajadores en el poder.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

Fuera de América Latina, China también transmitió sus felicitaciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, manifestó la disposición de su país a seguir profundizando la relación con Brasil y a impulsar una comunidad bilateral con un futuro compartido.

En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders destacó el compromiso de Lula con los trabajadores y la democracia brasileña. “Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia y seguirá haciéndolo en los próximos cuatro años”, expresó.

Congratulations to Lula on his extraordinary reelection victory in the Brazilian presidential election.Lula has stood up for Brazilian workers & democracy — and will continue to do so in the next four years. — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 26, 2026

Los mensajes reflejaron el interés de distintos gobiernos y dirigentes por mantener el diálogo con Brasil durante el nuevo mandato de Lula. La integración regional, los acuerdos económicos y la cooperación entre países estuvieron entre los principales ejes mencionados en las felicitaciones posteriores a la elección.