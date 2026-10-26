La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño motivó respuestas de dirigentes de distintos sectores políticos, que expresaron su reconocimiento al resultado y plantearon la posibilidad de profundizar los vínculos con el país vecino. Entre los mensajes hubo saludos de mandatarios latinoamericanos, declaraciones sobre la integración regional y referencias a la cooperación económica y diplomática.
Milei, la excepción: los presidentes de Latinoamérica que felicitaron a Lula da Silva
Los saludos llegaron desde distintos países y sectores políticos, con referencias a la integración regional, el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas.
-
Dura reacción de los mercados al triunfo de Lula en Brasil: las acciones se hunden 24% y el real se devalúa 10%
-
Los escollos que tendrá Lula en 2027: menor actividad, elevado déficit fiscal y un Congreso opositor
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el resultado con un mensaje breve: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.
En Cuba, Miguel Díaz-Canel también felicitó al mandatario brasileño y consideró que su triunfo permitirá continuar el camino de “paz, soberanía y justicia social”. Además, expresó la disposición de su país a trabajar por una mayor integración latinoamericana y caribeña.
El llamado de Kast y la agenda entre Chile y Brasil
Uno de los gestos que se destacó tras los comicios fue el del presidente chileno, José Antonio Kast, quien mantuvo una conversación telefónica con Lula para felicitarlo. El mandatario informó el contacto a través de su cuenta de X y sostuvo que ambos países “tienen mucho futuro en común”.
Kast señaló que buscará avanzar en una agenda bilateral centrada en la integración económica y el combate al crimen organizado. El saludo se produjo pese a que el presidente chileno había mostrado cercanía con Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en la segunda vuelta. Por su parte, la Cancillería de Chile también felicitó al pueblo brasileño y reafirmó su intención de profundizar la cooperación entre ambos países.
Espriella reconoció el triunfo de Lula y habló de las diferencias políticas
En Colombia, Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el resultado y recordó que había respaldado a Jair Bolsonaro en la campaña brasileña. “En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula”, escribió.
En su mensaje, sostuvo que los resultados electorales deben respetarse y afirmó: “Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE!”.
Aunque reconoció sus diferencias políticas e ideológicas con el mandatario brasileño, destacó la importancia de mantener una relación bilateral basada en el respeto, la soberanía y la cooperación. También mencionó como prioridades la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de los ciudadanos de ambos países.
Los mensajes de Bolivia, Ecuador y Perú
Otros gobiernos de la región también enviaron sus felicitaciones. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recordó los vínculos históricos entre ambos países y los definió como “países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”. Además, manifestó su intención de fortalecer la relación bilateral y generar nuevas oportunidades para sus poblaciones.
Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa felicitó a Lula y destacó los desafíos compartidos por los países de la región.
En tanto, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó su voluntad de profundizar la alianza estratégica, la integración y la cooperación con Brasil. También señaló la importancia del desarrollo sostenible de la Amazonía, un territorio compartido por ambas naciones.
Cristina Kirchner y otros referentes políticos celebraron el resultado
En la Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner felicitó a Lula y destacó su capacidad para conseguir el respaldo de los votantes. El mensaje se sumó a las expresiones de otros referentes de izquierda de América Latina, que celebraron la continuidad del dirigente del Partido de los Trabajadores en el poder.
Fuera de América Latina, China también transmitió sus felicitaciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, manifestó la disposición de su país a seguir profundizando la relación con Brasil y a impulsar una comunidad bilateral con un futuro compartido.
En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders destacó el compromiso de Lula con los trabajadores y la democracia brasileña. “Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia y seguirá haciéndolo en los próximos cuatro años”, expresó.
Los mensajes reflejaron el interés de distintos gobiernos y dirigentes por mantener el diálogo con Brasil durante el nuevo mandato de Lula. La integración regional, los acuerdos económicos y la cooperación entre países estuvieron entre los principales ejes mencionados en las felicitaciones posteriores a la elección.
- Temas
- Lula da Silva
- Brasil