Lula da Silva hace historia en Brasil: revirtió el resultado en balotaje y accede a su cuarto mandato como presidente

El presidente logró imponerse en la segunda vuelta luego de 21 días de una campaña en la que modificó sustancialmente su estrategia. Expectativa por la reacción de Bolsonaro ante el resultado.

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección como presidente de Brasil este domingo al derrotar a Flávio Bolsonaro en el balotaje, obteniendo el 51,78% de los votos frente al 48,22% de su rival, con el 99,97% escrutado. Tras revertir la tendencia inicial de la primera vuelta gracias a un giro en su estrategia electoral, el actual mandatario asegura un nuevo período en el Palacio de Planalto.

De está manera, el líder del PT se transformó en el primer candidato en la historia de Brasil en imponerse en el balotaje tras haber perdido la primera vuelta de los comicios.

La victoria también tuvo una dimensión histórica: Lula se convirtió en el primer presidente brasileño en acceder a cuatro mandatos presidenciales . El dirigente del Partido de los Trabajadores ya había gobernado entre 2003 y 2010, regresó al poder en 2023 y, con el triunfo de este domingo, continuará al frente del Ejecutivo hasta 2030.

El resultado de este domingo dejó una diferencia más amplia que la registrada en el balotaje de 2022, cuando Lula derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro por 1.801.077 votos , con el 50,90% frente al 49,10% de su rival. En esta elección, con el 99,79% de las urnas escrutadas, la distancia entre Lula y Flávio Bolsonaro era de más de 4,3 millones de votos , equivalente a 3,52 puntos porcentuales.

Uno de los factores que contribuyeron a la victoria fue el desempeño del oficialismo en las regiones del Nordeste y el Norte , donde el PT conserva sus principales bastiones electorales. En el Nordeste, Lula mantuvo una ventaja contundente en los nueve estados que integran la región, con niveles de apoyo superiores al 60% en varios de ellos. El resultado le permitió compensar el respaldo que Flávio Bolsonaro consiguió en buena parte del Sur, el Sudeste y el Centro-Oeste.

Lula el primer candidato en la historia del país en revertir un resultado de primera vuelta en el balotaje.

Otro aspecto relevante fue el comportamiento de los brasileños residentes en el exterior. Según un relevamiento publicado por Valor Econômico, la abstención cayó entre los electores que votaron desde Asia y Oceanía. La participación fuera del país también formó parte de una elección marcada por una fuerte polarización, en la que cada bloque buscó ampliar su base electoral más allá de sus regiones de mayor respaldo.

La elección estuvo marcada por la capacidad de Lula para revertir el resultado de la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro había quedado en primer lugar. El presidente logró recuperar terreno durante la campaña hacia el balotaje y consolidó su ventaja en las regiones donde el PT mantiene una estructura electoral histórica.

Lula y un freno al avance de la derecha en Lationamérica

La victoria de Lula también representó un contrapunto a la tendencia hacia gobiernos de derecha que atraviesa América Latina. Durante la campaña, el presidente buscó sostener su respaldo con propuestas para reducir la pobreza y la desigualdad, ampliar los programas sociales y defender la soberanía brasileña. Sin embargo, debió enfrentar el descontento de parte del electorado por el aumento del costo de vida, los cuestionamientos por corrupción y las preocupaciones por la inseguridad

El cuarto mandato comenzará, además, con desafíos económicos y políticos. Lula deberá negociar con un Congreso de fuerte presencia conservadora, donde los aliados de Bolsonaro cuentan con capacidad para bloquear iniciativas del Ejecutivo.

A eso se suman las presiones sobre las cuentas públicas, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para acelerar el crecimiento económico. El resultado electoral le garantiza la continuidad en el poder, pero no elimina los obstáculos para implementar su agenda.

Con este resultado, Lula iniciará un nuevo período presidencial en enero de 2027, en un escenario político que seguirá atravesado por la polarización entre el oficialismo y la derecha brasileña. Su cuarto mandato será inédito en la historia del país y lo mantendrá en el centro de la política nacional hasta el final de la década.