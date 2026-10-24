Los hutíes reivindicaron siete ataques contra aeropuertos e instalaciones petroleras y militares de Arabia Saudita + Agregar ámbito en









Los rebeldes yemeníes, aliados de Irán, aseguraron haber usado misiles balísticos y drones en respuesta a los bombardeos de la coalición liderada por Riad. Las autoridades sauditas informaron de la caída de restos de proyectiles interceptados cerca de La Meca, algo que el grupo niega.

Arabia Saudita es atacada hace semanas por rebeldes hutíes. X

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este sábado siete ataques contra infraestructura civil, militar y energética de Arabia Saudita, en los que, según informaron, emplearon misiles balísticos y drones. De acuerdo con EFE, la escala de la ofensiva es más amplia de lo habitual.

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El portavoz militar del grupo, Yahya Sari, detalló los blancos: el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad, instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Yanbu, la refinería de Rabigh, estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste y los aeropuertos de Dammam y Najrán. El séptimo ataque, según EFE, apuntó a una base militar en Jamis Mushait. La información fue difundida por los propios rebeldes y no pudo ser verificada de manera independiente.

Los hutíes sostuvieron que las acciones fueron una respuesta a más de cien ataques aéreos que Arabia Saudita lanzó contra Yemen en las últimas 24 horas. Según el portavoz, esos bombardeos impactaron en barrios residenciales e infraestructura civil de Saná, la capital, y de otras zonas bajo control hutí. El grupo afirmó, además, que la coalición realizó al menos 3.123 ataques contra territorio bajo su control desde el inicio de la escalada, en septiembre.

Las autoridades sauditas denunciaron el lanzamiento de misiles contra la región de La Meca y Medina, las ciudades más sagradas del islam, y lo atribuyeron a los hutíes, según Europa Press. Informaron además de la caída de fragmentos de proyectiles interceptados en distintos puntos del reino. Según EFE, algunos restos cayeron a unos cinco kilómetros al este de La Meca y otros en barrios residenciales.

Los rebeldes, que no mencionan ninguna de las dos ciudades en su recuento de ataques, rechazaron la acusación. Europa Press y EFE coinciden en que el grupo evita deliberadamente apuntar a esos lugares por su significación religiosa.

Una escalada que lleva semanas En las últimas semanas, los hutíes lanzaron cientos de ataques contra instalaciones energéticas y civiles saudíes, entre ellos los dirigidos al aeropuerto Rey Jalid de Riad. Arabia Saudita informó de 12 muertos y 309 heridos en el ataque del 10 de octubre contra esa terminal. En paralelo, la coalición que lidera Riad e interviene en Yemen desde 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente mantiene sus bombardeos. Un portavoz militar del Gobierno yemení, Mayed Abdulá al Nazili, afirmó por su parte que murieron más de 300 combatientes hutíes en más de 700 operaciones durante las últimas 24 horas, según Europa Press.