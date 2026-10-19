Lula da Silva mueve sus fichas: adelantó el pago de la Bolsa Familia a días del balotaje en Brasil

El Gobierno brasileño anticipó el cronograma de un programa de asistencia social, que además registró un aumento del 15,04% en su prestación promedio. La medida se produce en plena campaña electoral, con el apoyo de los sectores de menores ingresos como uno de los ejes de la disputa.

Lula mueve sus fichas: adelantó el pago de la Bolsa Familia a días del balotaje en Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , anticipó el pago de la Bolsa Familia , uno de los principales programas de asistencia social del país, a seis días del balotaje. Al mismo tiempo, entró en vigor un aumento del 15,04% en el valor promedio de la prestación , que elevó el beneficio mínimo mensual de 600 a 691 reales por familia.

Creado durante el primer gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) , Bolsa Familia ocupa un lugar central en la política social brasileña y se convirtió en uno de los ejes de la campaña electoral. Lula lo ha definido como el "mejor programa social del mundo".

Según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Social , el plan beneficia a 19,3 millones de familias y alcanza a más de 50 millones de personas de bajos ingresos. El programa también representa un factor relevante en las preferencias electorales. Una encuesta de Datafolha , publicada la semana pasada, indicó que el 61% de los beneficiarios consultados votaría por Lula, frente al 32% que manifestó su apoyo a Flávio Bolsonaro.

En medio de la disputa electoral, el candidato opositor Flávio Bolsonaro negó pretender eliminar Bolsa Familia y calificó de "fake news" la versión difundida por el PT.

El Gobierno brasileño anticipó el cronograma de un programa de asistencia social, que además registró un aumento del 15,04% en su prestación promedio.

Según Bolsonaro, son falsas las afirmaciones de que buscaría reemplazar el programa por iniciativas de apoyo al emprendimiento, en el marco de un eventual Ministerio de la Prosperidad.

De esta manera, la asistencia social se consolidó como uno de los temas centrales de la campaña de cara al balotaje. Ambos candidatos buscan captar el respaldo de los sectores de menores ingresos, mientras el alcance y la continuidad de los programas sociales ganan protagonismo en la discusión electoral.

Una encuesta anticipa un balotaje ajustado entre Lula y Flávio Bolsonaro

Una encuesta electoral de la consultora Vox Brasil sobre la intención de voto para el balotaje mostró una leve ventaja de Lula sobre Bolsonaro. Según el relevamiento, el mandatario reunió el 51% de los votos válidos, frente al 49% de su rival, del Partido Liberal (PL, de derecha).

El sondeo también consultó sobre las expectativas de los votantes respecto del resultado electoral. En ese escenario, el 46,9% de los encuestados cree que Lula ganará la elección, frente al 41,6% que considera que el vencedor será Bolsonaro.

Aunque se trata de una encuestadora de menor tamaño, Vox Brasil cobró relevancia por haber sido la única que predijo correctamente la victoria de Jair Bolsonaro en la primera vuelta, cuando el dirigente del Partido Liberal se impuso en esa instancia electoral.

En un escenario simulado que contempla al conjunto de los encuestados, Lula alcanza el 46,4% de los votos, mientras que Flávio Bolsonaro reúne el 44,6%. En tanto, los votos en blanco, nulos y las abstenciones suman el 5%, mientras que el 3,9% de los consultados permanece indeciso.

La diferencia entre ambos candidatos es de 1,8 puntos porcentuales, un resultado que se ubica dentro del margen de error de la encuesta, establecido en 2,15 puntos.