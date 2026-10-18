Elecciones en Brasil: una encuesta pone a Lula en ventaja frente a Flávio Bolsonaro.

El presidente brasileño alcanza el 51% de los votos válidos, frente al 49% del senador opositor, según un sondeo de Vox Brasil. La diferencia se encuentra dentro del margen de error de la medición.

Una encuesta electoral de la consultora Vox Brasil sobre la intención de voto para el balotaje en Brasil mostró una leve ventaja del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el senador opositor Flávio Bolsonaro . Según el relevamiento, el mandatario reunió el 51% de los votos válidos, mientras que su rival, del Partido Liberal (PL, de derecha), alcanzó el 49%.

El sondeo también consultó sobre las expectativas de los votantes respecto del resultado electoral. En ese escenario, el 46,9% de los encuestados cree que Lula ganará la elección , frente al 41,6% que considera que el vencedor será Bolsonaro.

Aunque se trata de una encuestadora de menor tamaño, Vox Brasil cobró relevancia por haber sido la única que predijo correctamente la victoria de Jair Bolsonaro en la primera vuelta , cuando el dirigente del Partido Liberal se impuso en esa instancia electoral.

En un escenario simulado que contempla al conjunto de los encuestados, Lula alcanza el 46,4% de los votos , mientras que Flávio Bolsonaro reúne el 44,6%. En tanto, los votos en blanco, nulos y las abstenciones suman el 5%, mientras que el 3,9% de los consultados permanece indeciso.

El presidente brasileño alcanza el 51% de los votos válidos, frente al 49% del senador opositor, según un sondeo de Vox Brasil.

La diferencia entre ambos candidatos es de 1,8 puntos porcentuales , un resultado que se ubica dentro del margen de error de la encuesta, establecido en 2,15 puntos.

Lula recortó la distancia con Flávio Bolsonaro, según Datafolha

Días atrás, una nueva encuesta de Datafolha mostró una recuperación del actual mandatario, aunque el hijo del expresidente Jair Bolsonaro conserva una leve ventaja en la intención de voto.

El relevamiento otorgó al candidato del Partido Liberal (PL) el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula. La diferencia de dos puntos porcentuales representa un empate técnico, debido a que el estudio tiene un margen de error de dos puntos.

Los resultados reflejaron un acercamiento respecto de la medición anterior, cuando Flávio alcanzaba el 52% y el presidente obtenía el 48%. De esta manera, la distancia entre ambos se redujo de cuatro a dos puntos porcentuales en una semana, en medio de una campaña marcada por la polarización política y la búsqueda de nuevos apoyos.

Si se considera el total de los entrevistados, incluidos quienes manifestaron que votarían en blanco, anularían su sufragio o todavía no definieron su decisión, Bolsonaro reúne el 47% de las preferencias, mientras que Lula alcanza el 45%. En comparación con la encuesta previa, el opositor perdió dos puntos y el mandatario mantuvo su nivel de respaldo.

El estudio se realizó entre el 13 y el 14 de octubre, con entrevistas a 2.520 electores de 153 municipios brasileños, y se difundió antes del primer debate televisado entre ambos candidatos, previsto para el domingo 18 de octubre.