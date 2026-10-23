Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron el último debate antes del balotaje

Los candidatos se enfrentaron en TV Globo para intentar inclinar una elección ajustada. El intercambio llegó después de un acuerdo para abrir sus registros personales y entre denuncias cruzadas de desinformación.

Lula y Bolsonaro afrontaron el último debate a menos de 48 horas del balotaje en Brasil.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizan este viernes el último debate televisado antes del balotaje del domingo 25 de octubre . El encuentro, organizado por TV Globo en Río de Janeiro, estuvo marcado por cruces económicos y personales, con Javier Milei y Cristina Kirchner como referencias de las diferencias entre los candidatos .

Lula cuestionó a su adversario por reivindicar al mandatario argentino y le preguntó si también llevaría su “motosierra” a Brasil para recortar gastos y salarios. “En Argentina la pobreza llegó al 40%, el pueblo come carne de burro, y vos decís que querés un modelo igual al de Milei” , afirmó.

Flávio defendió al libertario y atribuyó la crisis argentina a los gobiernos anteriores. El candidato del Partido Liberal (PL) aseguró que reconstruirá Brasil como, según sostuvo, Milei hizo con una Argentina que estaba en bancarrota. Más adelante, al discutir sobre inflación y política monetaria, comparó al Partido de los Trabajadores (PT) con Cristina Kirchner , al acusarlos de emitir dinero y generar aumentos de precios.

Las referencias a la Argentina también atravesaron la discusión sobre salarios y jubilaciones. Lula defendió los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación aplicados por los gobiernos del PT y lanzó: “Eso quieren para Brasil ellos, por eso lo siguen a Milei” .

Ambos llegan al encuentro en un escenario de empate técnico en las encuestas , con el desafío de captar a los indecisos antes de la votación.

El reclamo de Lula por una burla sobre su discapacidad

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando Lula exigió una disculpa a Flávio por haberlo llamado “de nueve dedos”. El mandatario recordó que perdió un dedo a los 17 años, mientras trabajaba de noche, y vinculó el episodio con su trayectoria como obrero.

“No voy a permitir que un paramilitar me llame de nueve dedos”, sostuvo. También cuestionó la trayectoria laboral de su adversario y afirmó que su primer trabajo se lo había dado su padre. Flávio respondió con una disculpa condicionada a haberlo ofendido.

El senador también reconoció como un error su voto contra la ampliación de la licencia por maternidad cuando era diputado estadual de Río de Janeiro. Ante una pregunta de Lula, explicó que entonces creía que la medida podía dificultar la contratación de mujeres. “Me equivoqué”, admitió, y aseguró que hoy votaría de otra manera.

Deudas, salud y acusaciones por las apuestas online

El endeudamiento de las familias ocupó otro tramo del debate. Flávio responsabilizó al Gobierno por las tasas de interés y sostuvo que los brasileños ya no recurren a las cuotas solamente para comprar electrodomésticos, sino también para adquirir alimentos. “Hay cuotas hasta para la pizza”, lanzó, y acusó a Lula de haber prometido una mejora del consumo que no se concretó.

En salud, Lula defendió el Sistema Único de Salud (SUS) y cuestionó la respuesta del gobierno de Jair Bolsonaro a la pandemia. Sostuvo que se podría haber evitado la mitad de las muertes y acusó al expresidente de burlarse de la situación. Flávio prometió mantener e invertir en el sistema público, aunque cuestionó las filas y las demoras para obtener turnos.

La discusión sobre educación derivó en acusaciones sobre las apuestas online. Flávio vinculó a uno de los hijos de Lula con su expansión, mientras el mandatario responsabilizó a Jair Bolsonaro por el juego conocido como “Tigrinho”. El intercambio motivó llamados de atención del moderador.

Las críticas a la gestión y los cruces por seguridad

Flávio cuestionó la vigencia de las propuestas de su rival y sostuvo que sus ideas “eran buenas, en el pasado, pero hoy no funcionan más”. Según planteó, los problemas actuales requieren soluciones distintas de las aplicadas a comienzos de los años 2000.

El opositor también apuntó contra las obras inconclusas. Lula defendió las inversiones de su gestión y, ante una pregunta sobre los proyectos pendientes, respondió: “Las obras que voy a seguir haciendo porque voy a ganar las elecciones”.

La seguridad sumó otro intercambio: Flávio responsabilizó a Lula y a los gobernadores aliados del PT por la expansión del Comando Vermelho en el noreste. El Presidente respondió reivindicando las inversiones en industrias y hospitales y preguntó qué había hecho el gobierno de Jair Bolsonaro por esa región.

Un debate con cambios en las reglas y una preparación enfocada en los indecisos

Para este encuentro, TV Globo restringió los desplazamientos de los candidatos dentro del estudio. La medida se adoptó después de que, en el debate anterior de TV Bandeirantes, Flávio apareciera repetidamente detrás de Lula mientras el mandatario hablaba y negara con la cabeza ante sus intervenciones.

El senador preparó su participación con asesores y especialistas en comunicación. También colaboraron el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, en cuestiones de infraestructura, y Guilherme Derrite, senador electo por ese estado, en temas de seguridad pública.

Para este encuentro, TV Globo restringió los desplazamientos de los candidatos dentro del estudio. Canal 7

Lula concentró buena parte de su preparación el jueves. Lo acompañaron el jefe de la Secretaría de Comunicación Social, Sidônio Palmeira; el senador Camilo Santana; el gobernador de Piauí, Rafael Fonteles; y Rui Costa, senador electo.

El encuentro anterior estuvo marcado por las acusaciones cruzadas. En la previa de esta nueva instancia, ambos equipos buscaron ajustar sus estrategias para ampliar el respaldo entre los electores independientes y de centro.

El acuerdo para abrir los registros bancarios, fiscales y telefónicos

El debate llega después de que ambos candidatos firmaran un compromiso para levantar recíprocamente el secreto bancario, fiscal y telefónico, tanto propio como de familiares y empresas vinculadas a sus entornos.

El entendimiento, formalizado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), surgió de un desafío que Lula lanzó durante el intercambio anterior. El mandatario propuso abrir sus registros si su rival aceptaba hacer lo mismo.

Las campañas acordaron que la información se publique simultáneamente en un portal de acceso público, una vez que los organismos correspondientes remitan los datos. El procedimiento requiere información del Banco Central, entidades financieras, la Receita Federal y compañías telefónicas.

Flávio condicionó su aceptación a que también se incluyeran los gastos de la tarjeta corporativa de la Presidencia desde 2023, la agenda de la primera dama, Janja Lula da Silva, y los registros de visitas de los hijos del mandatario al Palacio de la Alvorada.

Además, reclamó datos sobre el uso de helicópteros oficiales y los vínculos del Gobierno con el exbanquero Daniel Vorcaro.

La campaña de Lula aceptó esas condiciones y presentó una nueva declaración ante el TSE. Camilo Santana, coordinador de la candidatura oficialista, sostuvo que el Presidente había accedido a los requerimientos y reclamó que Bolsonaro completara las autorizaciones correspondientes a su entorno.

Las denuncias de desinformación atraviesan la disputa electoral

Las acusaciones por la circulación de noticias falsas también forman parte de la recta final. Ambas campañas se atribuyen mutuamente la difusión de contenidos engañosos, mientras una petición en línea reunió más de un millón de firmas para reclamar que TV Globo rectifique en directo las afirmaciones falsas de los postulantes.

Durante un acto realizado el miércoles en Fortaleza, Flávio denunció la circulación de “un montón de fake news”. Entre ellas, mencionó las versiones que le atribuyen la intención de eliminar programas sociales para cumplir su propuesta de reducción del gasto público.

La economía, el costo de vida, la seguridad y la continuidad de las políticas sociales integran los principales ejes de una elección que se definirá este domingo.