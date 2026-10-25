María Corina Machado volvió a Venezuela: "Estoy aquí con ustedes"

La ganadora del Nobel de la Paz de 2025 anunció su regreso con un mensaje en redes sociales, en medio de negociaciones políticas en las que su espacio quedó al margen.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi un año fuera del país , según confirmó este domingo el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia . La propia líder anunció su llegada a través de las redes sociales, aunque no precisó dónde se encuentra ni cómo logró ingresar al territorio venezolano.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en su cuenta de X. Poco después, González Urrutia celebró la noticia en la misma plataforma: “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”. Su regreso representa un desafío político para el chavismo , que la considera su principal adversaria.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 había abandonado Venezuela a fines del año pasado para recibir el galardón en Oslo, después de permanecer más de un año en la clandestinidad. Desde el exterior, continuó su estrategia política y mantuvo contactos con dirigentes y funcionarios estadounidenses para impulsar una transición democrática.

Su vuelta se concretó después de varios intentos frustrados en los últimos meses. Según informó el diario español El País, Machado había intentado regresar por distintas vías, entre ellas vuelos y embarcaciones, pero no lo había conseguido. Por el momento, no se conocen los detalles de la ruta que utilizó ni las condiciones de su ingreso .

Alandete también señaló que, dos semanas antes, le había consultado al presidente estadounidense Donald Trump sobre el regreso de Machado y que el mandatario le había respondido que todo saldría bien. Sin embargo, este domingo Trump afirmó ante periodistas: “No sé nada al respecto, pero creo que es una mujer muy agradable. Ella me dio su Premio Nobel. Así que, ¿qué más puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo muy bien en Venezuela”.

Una oposición al margen de las negociaciones

El regreso de Machado ocurre en medio de una reconfiguración política en Venezuela. En agosto, representantes de una facción opositora y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez comenzaron conversaciones con respaldo de Estados Unidos para avanzar en reformas institucionales y establecer una hoja de ruta política.

La dirigente había cuestionado esa secuencia electoral y defendido la necesidad de avanzar hacia una salida democrática que permita elegir un nuevo gobierno. En septiembre, también había advertido que no podía encabezar el proceso político desde el extranjero. Su retorno podría permitirle recuperar protagonismo dentro de Venezuela, aunque todavía no está claro cómo responderán las autoridades ni bajo qué condiciones podrá desarrollar su actividad política.

Las negociaciones entre sectores opositores y el gobierno de Delcy Rodríguez cuentan con respaldo de Estados Unidos.

La disputa por el resultado electoral de 2024

Machado fue inhabilitada para competir en las elecciones presidenciales de julio de 2024, pese a haber ganado ampliamente las primarias opositoras del año anterior. En su lugar, la oposición presentó a Edmundo González Urrutia, quien, según las actas electorales difundidas por ese sector, derrotó con holgura a Nicolás Maduro.

El Consejo Nacional Electoral y el máximo tribunal venezolano proclamaron ganador a Maduro, pero la oposición y observadores internacionales cuestionaron el resultado oficial. González Urrutia se convirtió entonces en la principal figura electoral de una campaña impulsada por Machado.

Machado había sostenido que un gobierno democrático es clave para garantizar la estabilidad y atraer inversiones internacionales, en un contexto en el que empresas energéticas extranjeras expresaron su disposición a ampliar proyectos en Venezuela. Su regreso abre ahora un nuevo capítulo en la disputa por el liderazgo opositor y el futuro político del país.

Marco Rubio aseguró que el regreso de Machado fue posible por el diálogo con Venezuela

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile.The United States expects the freedoms of all sectors of Venezuelan politics to continue to be respected. Likewise, we expect all political actors to support these talks which represent the best chance Venezuela has had in thirty years to peacefully achieve not just a free and fair election but an enduring democracy. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vinculó el regreso de María Corina Machado a Venezuela con las negociaciones de reconciliación respaldadas por Washington. Según afirmó en una publicación en X, las conversaciones ya permitieron la liberación de cientos de presos políticos y el retorno al país de cientos de figuras de la oposición que estaban en el exilio.

Además, Rubio pidió que se respeten las libertades de todos los sectores políticos venezolanos y llamó a los distintos actores a respaldar el proceso: “Representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera”, sostuvo.