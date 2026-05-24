María Corina Machado oficializó su candidatura presidencial en Venezuela + Agregar ámbito en









En busca de alianzas, la líder opositora venezolana se citó en Ciudad de Panamá con políticos y miembros del Parlamento.

En Panamá, María Corina Machado sostuvo que "pronto" regresará a Venezuela.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, confirmó que buscará la presidencia y que planea regresar a Venezuela antes de que termine el 2026. Durante un encuentro en Panamá con políticos, legisladores locales y su equipo de campaña, la activista dejó claro el panorama electoral: “Yo seré candidata, pero podrá haber otros, por supuesto. Tendremos elecciones limpias y libres”

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Machado también habló sobre el gran peso que tiene la causa de su país en todo el continente. Ella aseguró que "la libertad de Venezuela va a representar la libertad de las Américas para siempre". Asimismo, la líder resaltó la fuerza global de la oposición y el rol de los migrantes como un motor esencial para el cambio. Bajo esa misma idea, prometió que Venezuela, Cuba y Nicaragua “serán libres”.

Desde el inicio de su visita, enfatizó la necesidad de multiplicar el mensaje de unidad y determinación: “Todos transmitamos. A todos los venezolanos, a todos los panameños y ciudadanos de otros países que acompañan nuestra causa y a todos nuestros aliados. Tenemos un mandato, tenemos una ruta, tenemos una estrategia y hoy tenemos no solo una fuerte conducción política, pero además tenemos una sociedad cohesionada, unida, decidida y organizada como ninguna otra”, expresó ante los asistentes.

La cita en Ciudad de Panamá sumó a políticos del país y a migrantes venezolanos comprometidos con el Comando Con Vzla. Este viaje de Machado busca conseguir más aliados en la región y exponer la realidad de Venezuela ante los gobiernos de América Latina.

maria corina machado Tras vivir escondida por 11 meses en Venezuela, María Corina Machado salió hacia Noruega en diciembre para iniciar su exilio.

Venezuela: María Corina Machado confirmó que buscará la presidencia Tras vivir escondida por 11 meses en Venezuela, la Nobel de la Paz 2025 salió hacia Noruega en diciembre para iniciar su exilio. Poco después, el arresto de Nicolás Maduro el 3 de enero transformó por completo la situación del país. El gobierno de Donald Trump optó por apoyar la gestión interina de Delcy Rodríguez. Esto facilitó que empresas de Estados Unidos volvieran a invertir en el petróleo venezolano. Sin embargo, Washington mantiene congeladas las conversaciones sobre los nuevos comicios, ignorando el plazo de 30 días que dicta la Constitución de Venezuela ante la falta absoluta del presidente. De acuerdo con Machado, preparar una votación “con condiciones democráticas” tomaría de siete a nueve meses de trabajo. Para lograrlo, la líder opositora señaló que es urgente nombrar a nuevas autoridades electorales que sean neutrales. También pidió limpiar el padrón de votantes y asegurar que los candidatos de la oposición participen sin que el gobierno se meta en su camino.

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