Meta reconoció fallas que afectaron a Lula da Silva y negó favorecer a Flávio Bolsonaro

La compañía respondió a las denuncias de la campaña del presidente brasileño después de que la Justicia electoral le ordenara garantizar un trato igualitario. Admitió que desactivó por error una cuenta publicitaria.

Meta reconoció este sábado errores técnicos que afectaron a la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva , pero rechazó las acusaciones de interferencia en las elecciones presidenciales de Brasil. La respuesta se conoció después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) le ordenara garantizar condiciones igualitarias para el mandatario y su rival en el balotaje, Flávio Bolsonaro .

La empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp sostuvo que los problemas denunciados no respondieron a decisiones políticas. “Meta no toma partido en esta ni en ninguna otra elección”, afirmó en un comunicado, en el que calificó de falsas e infundadas las acusaciones de favorecer a un candidato.

El pronunciamiento llegó tras una resolución del juez Marco Aurélio Bellizze , quien dispuso que la compañía asegure un tratamiento equitativo hasta la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre . La orden contempla una multa diaria de 500.000 reales, unos u$s93.000 , en caso de incumplimiento.

Entre los incidentes reconocidos, Meta confirmó que el 23 de septiembre desactivó por error la cuenta publicitaria de la campaña de Lula durante poco más de una hora .

La compañía negó favorecer a una candidatura y reconoció errores técnicos que afectaron a la campaña de Lula.

Según explicó, uno de los anuncios había sido identificado como un posible intento de suplantación de un programa social del Gobierno brasileño, lo que derivó en el bloqueo equivocado.

La compañía defendió el funcionamiento de sus plataformas y aseguró que sus sistemas no clasifican ni distribuyen publicaciones según su orientación ideológica. También sostuvo que las normas se aplican de la misma manera a todas las candidaturas y que presentó ante el TSE una defensa respaldada por información técnica.

La campaña del presidente, en cambio, denunció restricciones reiteradas a la difusión de sus contenidos y un presunto trato favorable a las publicaciones de Bolsonaro.

Qué resolvió la Justicia electoral de Brasil

Bellizze aclaró que, por el momento, no hay elementos suficientes para concluir que Meta haya manipulado deliberadamente la distribución de contenidos con el objetivo de beneficiar o perjudicar a alguno de los candidatos.

Sin embargo, consideró necesario establecer garantías para preservar la igualdad en la competencia electoral. La resolución distingue así entre las denuncias de la campaña oficialista y lo que hasta ahora pudo determinarse en el expediente.

En paralelo, el equipo de Lula anunció que llevará sus cuestionamientos ante organismos internacionales y misiones de observación electoral, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Parlamento del Mercosur.