Papa Francisco: los principales hitos de su pontificado al frente del Vaticano

El papa Francisco falleció a los 88 años . Fue el primer pontífice sudamericano de la historia y el número 266 en la historia de la iglesia Católica. Su elección fue una sorpresa. Desde la muerte del sirio Gregorio III en 741, no había al frente de la Iglesia Católica un no europeo

La elección del "Papa del fin del mundo"

En 2013 se sabía que la salida de Benedicto XVI era inminente. Tras el proceso de la fumata blanca, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido por los cardenales. En la previa, se hablaba de un “Papa negro” y un “Papa del fin del mundo”, en relación al nuevo líder.

“Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar un nuevo Papa casi al fin del mundo”, fueron sus primeras palabras al salir del balcón principal de la plaza San Pedro, en el Vaticano.

El rol de las mujeres y la cercanía con los pobres

Una de las ceremonias más importantes para la Iglesia católica es la conmemoración de la Última Cena de Jesús, que se recuerda en los oficios del Jueves Santo.

La ceremonia incluye el lavado de pies a doce personas, en recuerdo del gesto que Jesús cumplió con los apóstoles. A lo largo de estos años, Francisco, en esta ceremonia, ha lavado los pies de mujeres, de transexuales, inmigrantes y no católicos.

“Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres”, dijo en uno de los primeros discursos de su pontificado.

Los posicionamientos morales del papa Francisco: aborto, anticoncepción, eutanasia y pena de muerte

Si bien tuvo una apertura sobre el lugar de las mujeres en general, mantuvo su histórica posición en contra del aborto, al que calificó más de una vez como un "crimen". La misma postura mantuvo durante el debate de la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo en Argentina tanto en 2018 como en 2020.

Durante un viaje en 2018, explicó a periodistas su opinión sobre el tema. El aborto "no es un problema religioso: no estamos en contra del aborto por la religión. No. Es un problema humano". Incluso, argumentó a partir de la ciencia. "La tercera semana después de la concepción, muchas veces antes de que la madre se dé cuenta, ya están todos los órganos, todos, incluso el ADN. ¿No es eso una persona? Es una vida humana, y punto. Y esta vida humana debe ser respetada", aseveró.

La misma condena tuvo con la eutanasia. “La eutanasia es un crimen contra la vida. Incurable no significa ‘in-cuidable’”, resaltó en la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Allí se reiteró que "la eutanasia es un crimen contra la vida humana", y que "toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave" que “ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo”.

Un matiz significativo fue su apertura hacia los métodos anticonceptivos. En 2015 reiteró que la Iglesia mantiene la prohibición de la imposición de métodos anticonceptivos "artificiales", pero señaló que promueve la "paternidad responsable". Aquella vez, a modo de broma, le dijo a los periodistas presentes en el vuelo que lo transportaba: no significa "que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos”.

En 2022 el Vaticano convocó a un grupo de teólogos y filósofos para debatir el tema y concluyeron que, en algunos casos, se podrían aceptar el uso de anticonceptivos.

Sí fue dura su posición contra la pena de muerte. "La pena de muerte no es en modo alguno la solución a la violencia que puede abatirse sobre inocentes. Las ejecuciones, lejos de hacer justicia, alimentan un sentimiento de venganza que se convierte en un veneno peligroso para el cuerpo de nuestras sociedades civilizadas", afirmó.

Protección ambiental y cambio climático

Sin dudas, Francisco será recordado como el Papa que más pidió por el cuidado del Ambiente, "nuestra casa común". En más de una oportunidad habló del tema.

El 24 de mayo de 2015, el papa publicó su segunda y revolucionaria encíclica. Se trataba de "Laudato si', sobre el cuidado de la casa común". Por primera vez un Papa hablaba de manera extensiva y como tema del que se tiene que ocupar la Iglesia de la defensa del medioambiente y del cambio climático. Se ha convertido en un manifiesto ecologista para el mundo.

Posturas respecto al matrimonio homosexual y la comunidad LGBT

El papa Francisco tuvo una política de apertura de la Iglesia Católica hacia diferentes sectores. Entre ellos, la comunidad LGBT, lo que significó un gran cambio. Su postura fue clara: "la homosexualidad no es un delito. Es un hecho humano" dijo más de una vez y dejó las puertas abiertas para cualquier persona que quiera ser parte. “Si la Iglesia pone una aduana en su puerta, deja de ser la Iglesia de Cristo”, explicó.

Si bien promovió esta apertura, puso un límite: la unión homosexual que en Argentina se convirtió en un derecho con la sanción del matrimonio igualitario. En una entrevista afirmó que “la bendición es para todos”, pero luego aclaró: “lo que permití fue no bendecir la unión”, porque esto va en contra de “la ley de la Iglesia”.

El diálogo interreligioso

Otra de las marcas de su Pontificado fue el diálogo interreligioso que promovió. “El diálogo como antídoto al extremismo, y como un signo providencial para la paz y la fraternidad”, sostuvo en un texto de Francisco para la Delegación del Comité Judío Internacional de Consultas Interreligiosas.

Se reunió con diferentes líderes religiosos a lo largo del mundo, siempre llamando al respeto. Quizás el hito más importante fue sus continuas intervenciones para lograr la paz entre Israel y Palestina. Una de ellas ocurrió el 8 de junio de 2014 en los Jardines Vaticanos.

Aquel día se celebró el 10º aniversario de la "Invocación por la paz en Tierra Santa". Ante la presencia de los Presidentes de Israel y Palestina, Shimon Peres y Mahmoud Abbas, pidió en un tramo de su oración:

"No dejemos de soñar con la paz, que nos regala la alegría inesperada de sentirnos parte de una única familia humana. Esta alegría la vi hace unos días en Verona, en el rostro de aquellos dos padres, un israelí y un palestino, que se abrazaron delante de todos. Esto es lo que necesitan Israel y Palestina, ¡un abrazo de paz!".

La lucha contra la pedofilia en el clero

En las últimas tres décadas, la Iglesia Católica se vio sacudidas por varias denuncias de casos de pedofilia y abusos sexuales en el clero. El papa Francisco llamó a una "batalla total" contra estos crímenes y realizó diferentes acciones al respecto.

En febrero del 2019, convocó una cumbre de líderes de la Iglesia donde realizó un llamado “a una batalla total contra el abuso de menores” e insistió en que la Iglesia necesitaba proteger a los niños “de lobos rapaces”. En diciembre de ese año, anunció que aboliría el alto nivel de secreto sobre las acusaciones de abuso sexual contra clérigos.

Trabajo y educación

Francisco rechaza los empleos que someten a las personas a condiciones laborales injustas o que son denigrantes, tales como la prostitución o los talleres clandestinos, los cuales califica de "esclavitud" y "trata de personas":

"Pido justicia por estos hombres y mujeres sometidos a la trata de personas en cualquiera de los rubros: talleres clandestinos, prostitución, chicos sometidos en trabajos de granjas y los cartoneros que viven de las migajas que caen de la mesa de los satisfechos.

También critica a las personas que trabajan con el fin último de la acumulación de dinero, las cuales opina que se enfrentan a una «catarata descendente de degradación moral".

Francisco creó en 2013 un proyecto educativo para promover la armonía entre los colegios. Con ello en marcha, su proyecto llamado Scholas Occurrentes ha sido presentado ante la Organización de las Naciones Unidas, y también incluye al deporte y una plataforma en línea colaborativa y multirreligiosa.

Es una entidad educativa de bien público, impulsada por Francisco, que vincula la tecnología, el arte y el deporte para fomentar la integración social y la cultura del encuentro. Una de sus misiones declaradas es la de recrear una educación diferente, que recupere una mirada antropológica y los valores humanos esenciales y que abarque toda la realidad que viven los estudiantes de colegio.

La creación del Consejo de Cardenales

El Consejo de Cardenales fue creado por el papa Francisco el 13 de abril de 2013 e institucionalizado de forma permanente el día 30 de septiembre de 2013 para satisfacer las necesidades de reforma dentro de la Curia Romana y revisar la Constitución apostólica Pastor Bonus.

El principal objetivo del grupo es el del asesoramiento del papa en el gobierno de la Iglesia Universal, el cual lo ejercen tanto a título de Consejo como a título personal, siendo cada miembro libre de hacer sus propias sugerencias. No obstante, los comentarios del Consejo son orientativos y la decisión final recae sobre el pontífice. Se han reunido numerosas veces desde su institución.

Sus declaraciones de santos

También fue muy activo en la canonización de santos. En total, realizó 74 canonizaciones. Las personas elegidas fueron de épocas muy diferentes y características particulares.

Algunos de los fue el papa Juan Pablo II fallecido en 2005, María Teresa de Cálcuta, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, y el "cura gaucho" José Gabriel Brochero, un argentino que realizó un gran trabajo de evangelización en la zona de traslasierra en Córdoba.

Covid-19 y pandemia: el momento más oscuro

El momento más duro del mundo, del cual el Vaticano no quedó exento. En plena pandemia, Francisco decidió salir el 15 de marzo de 2020 para rezar ante un crucifijo del siglo XVI ante el que los romanos imploraron en 1522 el fin de la “gran peste”.

Volvió a mostrarlo el 28 de marzo, quizá en el momento más oscuro de la pandemia. “Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador”, describió el Papa.

Se trató de una imagen totalmente antagónica cuando, a causa de la pandemia por el coronavirus, el Papa llegó en solitario a la icónica plaza de San Pedro.

Diplomacia y diálogo multilateral

La intervención del papa Francisco fue clave para lograr en 2018 un deshielo en el embargo de Estados Unidos sobre Cuba.

Sin dudas, el rol de mediador del Papa Francisco es uno de los puntos destacados. Su intervención en el conflicto entre Cuba y Estados Unidos es prueba de ello, logrando poner fin a años de embargos a la isla.

Tanto Barack Obama como Raúl Castro agradecieron a Francisco su delicada colaboración para iniciar el deshielo. En octubre de 2014 el Vaticano acogió en secreto a las delegaciones de ambos países, que anunciaron el acuerdo el 17 de diciembre de ese año, coincidiendo con el cumpleaños del Pontífice.

También intercedió en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde recibió al presidente ucraniano Zelenski. Mientras tanto, se espera por el visto bueno de Moscú para lograr un cónclave con Putin.

El Pontífice aseguró entonces que no tenía problemas en viajar a Kiev y juntar a las partes, para darle cierre a la guerra y encontrar la salida de la paz.