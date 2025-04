La historia del gran amor del papa Francisco: quién fue Amalia Damonte

Amalia recordó cuando en la década de los '40, cuando ninguno de los dos superaba los 12 años, Jorge la miró con otros ojos: " U n día, me mandó una cartita diciéndome que me iba a hacer una casita cuando nos casáramos".

Sin embargo, la mujer recordó: "Yo tuve la desgracia que mi mamá me la pescó. Fue la única (carta) que me dio y me costó una buena paliza de mi padre".