París se blinda ante una nueva marcha: comercios tapiados y 70.000 efectivos en las calles

El centro de la capital francesa se prepara para una manifestación este sábado, tras los episodios de violencia y saqueos del 17 de octubre. Comerciantes refuerzan sus fachadas y crece la demanda de elementos de defensa.

El centro de París se prepara para una nueva jornada de tensión . Desde el jueves, con la manifestación prevista para este sábado en el horizonte, los comercios comenzaron a cubrir sus escaparates con tablones de madera y algunos propietarios compraron elementos de defensa ante el temor de que se repitan los episodios de violencia y saqueos del fin de semana pasado.

El gobierno francés por su parte anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para prevenir nuevos disturbios, en respuesta a los “numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos” y “saqueos”.

La inquietud también se percibe en el bulevar Saint-Antoine, entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, por donde pasará la única marcha autorizada para el sábado. El miércoles, decenas de furgones policiales ya ocupaban la calle, mientras algunos comercios cerraban sus puertas y otros cubrían sus fachadas con tablones .

Las protecciones alcanzan incluso a locales de grandes cadenas y reflejan una escena poco habitual en una de las arterias comerciales de la capital francesa. La medida responde a los daños que dejó la ola de violencia del 17 de octubre, que afectó a unos 3.000 comercios.

El gerente de un supermercado del centro de París que fue saqueado el fin de semana pasado y, en diálogo bajo condición de anonimato con Euronews, aseguró que el personal se mantiene en alerta ante las protestas previstas para este sábado, pese al refuerzo de las medidas de seguridad. El local abrirá durante la mañana y, más tarde, evaluará cómo "evoluciona la situación" .

De cara al sábado, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de unos 70.000 policías y gendarmes, con apoyo de helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua. El operativo también contempla la participación de unidades policiales de élite para reforzar la seguridad en edificios públicos, como los ayuntamientos.

En una conferencia de prensa, Nuñez advirtió sobre los llamados a cometer actos de violencia y vandalismo que circularon en redes sociales. “Se han producido numerosos llamamientos en redes sociales por parte de grupos radicales de extrema izquierda para cometer actos de violencia y vandalismo. También se han reiterado los llamamientos al saqueo, mensajes que, sin duda, están siendo difundidos por los alborotadores”, sostuvo.

“Seremos absolutamente inflexibles”, afirmó el ministro sobre la estrategia del gobierno frente a quienes considere que participaron de hechos violentos. Además, anticipó que la policía tendrá “un enfoque muy firme a la hora de realizar detenciones” y advirtió que habrá consecuencias legales.

La tensión también impactó en la actividad cultural de la capital francesa. El Louvre, el Museo de Orsay, el Museo Picasso y el Grand Palais permanecerán cerrados este sábado como medida preventiva.

Por su parte, Art Basel, una de las ferias de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo, abrió sus puertas al público el viernes, pero canceló las actividades previstas para el resto del fin de semana ante la amenaza de nuevos disturbios.

“Esta decisión no se ha tomado a la ligera, y la seguridad de todos los involucrados en la feria sigue siendo nuestra máxima prioridad”, señalaron los organizadores en un comunicado difundido el jueves.

La marcha del 25 de octubre

Este sábado, la Confederación General del Trabajo (CGT) y los Chalecos Amarillos marcharán juntos en París, desde la Bastilla hasta la Nación. Las autoridades autorizaron ese recorrido luego de prohibir la ruta original, que contemplaba el trayecto entre Bastilla y Ópera.

El malestar social está atravesado por el aumento del costo de vida, en particular por el precio de los combustibles. La nafta sin plomo llegó a 2,20 euros por litro y el diésel, a 2,30 euros, frente a los 1,53 y 1,47 euros, respectivamente, que costaban en 2018, durante las primeras protestas de los Chalecos Amarillos.

A ese escenario se suman los reclamos estudiantiles, que comenzaron a fines de septiembre por el deterioro de la infraestructura escolar. Según informes PISA citados en ese contexto, el 25% de los alumnos se ve afectado por deficiencias edilicias y el 45% sufre la falta de docentes. Los reclamos se producen pese a que Francia destina el 4,5% de su PBI a educación.