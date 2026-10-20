La policía de Francia se prepara para más disturbios: "Fue apocalíptico"

Agentes de seguridad declararon sobre los incidentes y saqueos en Marsella, una de las ciudades más afectadas tras las protestas. Aseguraron que el nivel de violencia fue "sin precedentes".

El sindicato policial UN1TE aseguró que el grado de desintegración del orden "fue una guerra y un nivel de violencia inaudito, sin precedentes".

Luego de los disturbios registrados en Francia el fin de semana, la ciudad de Marsella se prepara para más revueltas mientras desde la fuerza policial describieron las protestas como un desorden "apocalíptico". En ese sentido, apuntaron contra los saqueos y destrozos en locales comerciales.

La segunda ciudad más grande del país galo fue uno de los escenarios más azotados por las revueltas . Por su parte, los líderes empresariales locales afirmaron que más de 500 locales resultaron dañados y la mayoría fueron saqueados.

Un dirigente sindical de la policía declaró a la BBC que el fin de semana había sido un infierno "apocalíptico" para sus compañeros, al detallaran que al menos 118 agentes resultaron heridos.

Durante este lunes se registró una mayor presencia policial mientras las manifestaciones y concentraciones quedaron prohibidas por unas horas, en un intento por evitar un tercer día consecutivo de disturbios. No obstante, la BBC adelantó que se prevé que a partir de hoy rija un toque de queda nocturno para menores en algunas zonas de la ciudad.

Un dirigente sindical de la policía declaró que el fin de semana había sido un infierno "apocalíptico" para sus compañeros.

El sindicato policial UN1TE aseguró que el grado de desintegración del orden "fue una guerra y un nivel de violencia inaudito, sin precedentes", según el miembro Arnaud Blaise .

El sindicato policial UN1TE aseguró que el grado de desintegración del orden "fue una guerra y un nivel de violencia inaudito". @PedroMarquezRos

Se registraron saqueos en todo el centro de la ciudad, incluyendo La Canebière —el equivalente marsellés de los Campos Elíseos de París—, la Rue Paradis y el centro comercial Centre Bourse. Al respecto, Blaise afirmó estar preocupado de que las futuras protestas pudieran seguir el mismo patrón destructivo que el del sábado, con gente aprovechando la oportunidad para robar en medio del caos.



En su opinión, esos saqueos fueron instigados por agitadores de extrema izquierda, conocidos en Francia como el Bloque Negro: "Los Black Blocs provocaron, y los jóvenes aprovecharon para empezar a saquear. Eso creó el caos, con policías corriendo de un lado a otro, y al final, nos vimos superados".

Por último, el sindicalista desmintió que los agentes se quedaran al margen mientras los manifestantes más violentos saqueaban los negocios locales. "Eso no es cierto en absoluto. Se lanzaron cuatro mil granadas de gas lacrimógeno y luego nos quedamos sin munición. Así que, llegado un punto, no nos quedó más remedio que retirarnos", sintetizó.

"Se lanzaron cuatro mil granadas de gas lacrimógeno y luego nos quedamos sin munición", sintetizó el sindicalista. @PedroMarquezRos

Francia atraviesa una tensa calma con ciudades bajo toque de queda y se prepara para nuevas protestas

Las principales ciudades de Francia atravesaron una noche de relativa calma bajo toques de queda selectivos, luego de los graves disturbios, saqueos y enfrentamientos registrados durante el fin de semana. Mientras el Gobierno busca reforzar la seguridad y recuperar la confianza de la población, estudiantes y otros grupos de protesta preparan nuevas movilizaciones para el próximo sábado.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, atribuyó la tranquilidad a las restricciones nocturnas y advirtió que podrían extenderse a otras zonas si la situación lo requiere. La calma representa un respiro para las autoridades, aunque el malestar social continúa y la posibilidad de nuevas protestas mantiene en alerta al país.

"Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de anoche", escribió Lecornu en una publicación en la red social X. El jefe de Gobierno agregó que la medida podría ampliarse "allí donde la situación lo requiera", en un intento por evitar que se repitan las escenas de violencia que dejaron expuestas las dificultades de las fuerzas de seguridad.