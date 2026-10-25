"Tenemos 1.000 días": Reino Unido alertó sobre una posible guerra con Rusia mientras recrudece el conflicto por Malvinas

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, advirtió que Rusia podría alcanzar capacidad para atacar hacia 2030. El mensaje se conoció semanas después de que el funcionario afirmara que Londres está preparado para defender militarmente las islas Malvinas.

Londres busca fortalecer sus Fuerzas Armadas y preparar a la población ante posibles sabotajes y ciberataques. El ministro de Defensa británico también había asegurado que el país puede proteger el archipiélago frente a la Argentina.

El ministro de Defensa del Reino Unido , Wes Streeting , advirtió que su país dispone de poco más de 1.000 días para prepararse ante un eventual conflicto bélico y reforzar sus capacidades militares frente a la amenaza que representa Rusia . El funcionario planteó que, hacia 2030, el crecimiento de las fuerzas rusas y de su economía de guerra podría habilitar a Moscú a lanzar un ataque contra territorio británico o sus aliados.

La advertencia fue publicada en un artículo en el diario The Telegraph , en el que Streeting sostuvo que el escenario internacional combina amenazas militares tradicionales con nuevas formas de agresión, como los ciberataques, el sabotaje y las operaciones destinadas a desestabilizar servicios esenciales. En ese marco, defendió el incremento del gasto en Defensa y la necesidad de fortalecer la cooperación con la OTAN y Estados Unidos .

Las declaraciones se conocen semanas después de que el mismo funcionario protagonizara un cruce con el Gobierno argentino por la soberanía de las islas Malvinas. En septiembre, Streeting aseguró que el Reino Unido tenía capacidad para defender militarmente el archipiélago y sostuvo que la Argentina no contaba con los recursos necesarios para tomarlo. Aunque ambas intervenciones responden a escenarios diferentes, las dos volvieron a poner el poder militar británico en el centro del debate.

Streeting sostuvo que el cambio central no está necesariamente en la voluntad de los adversarios de atacar al Reino Unido, sino en las capacidades que podrían desarrollar en los próximos años. Según su evaluación, el fortalecimiento de las fuerzas rusas y el sostenimiento de una economía orientada a la guerra podrían modificar el equilibrio militar europeo antes de 2030.

“Para el 2030, la magnitud de sus fuerzas y su economía de guerra podrían situarlos en condiciones de atacar”, planteó el ministro, al justificar el plazo de poco más de 1.000 días para completar los preparativos junto con los aliados británicos.

Wes Streeting, ministro de Defensa de Reino Unido. @GBNEWS

El funcionario también advirtió que los riesgos no se limitan a una invasión convencional. Entre las amenazas mencionó el terrorismo patrocinado por Estados, los sabotajes y las acciones hostiles capaces de alterar la vida cotidiana, debilitar la seguridad nacional y generar temor entre la población.

En ese contexto, defendió el aumento del presupuesto militar y afirmó que el Reino Unido necesita mejorar el equipamiento, los recursos y la dotación de sus Fuerzas Armadas. También remarcó la importancia de sostener la cooperación con Washington y con los integrantes de la OTAN para fortalecer la capacidad de disuasión.

Malvinas: el antecedente del cruce entre Londres y la Argentina

Las nuevas advertencias de Streeting se producen después de sus declaraciones sobre las islas Malvinas, realizadas en septiembre en una entrevista con el diario británico The Sun. En esa oportunidad, el ministro aseguró que el Reino Unido estaba preparado para defender militarmente el archipiélago y cuestionó las reivindicaciones de soberanía impulsadas por el presidente Javier Milei.

“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas, y nosotros sí tenemos la capacidad de defenderlas”, sostuvo entonces el funcionario, en referencia a la guerra que enfrentó a ambos países hace más de cuatro décadas. También afirmó que, desde la perspectiva británica, la cuestión quedó resuelta tras el conflicto de 1982.

La posición argentina es diferente: el país sostiene que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes, forman parte de su territorio y reclama que el Reino Unido retome las negociaciones para resolver la disputa de soberanía.

El antecedente vuelve relevante el nuevo discurso de fortalecimiento militar de Londres, aunque no implica que el plazo de 1.000 días anunciado por Streeting esté relacionado con un eventual conflicto con la Argentina. El ministro presentó esa advertencia en el marco de la amenaza rusa y de la seguridad europea.

Unos 150 soldados británicos y 100 reservistas locales recrearon durante seis días una operación de la guerra de 1982. En paralelo, el gobierno argentino confirmó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Times

Ciberataques, sabotajes y preparación de la población

La estrategia británica también contempla medidas de preparación civil ante posibles emergencias. El Gobierno lanzó una campaña para que hogares y empresas cuenten con suministros básicos que permitan afrontar interrupciones temporales de servicios, ya sea por ciberataques, fenómenos naturales o acciones hostiles.

Las recomendaciones incluyen disponer de alimentos, agua y elementos de primeros auxilios para cubrir tres días de necesidades básicas. La iniciativa busca reducir la vulnerabilidad de la población ante incidentes que puedan afectar la infraestructura y los servicios cotidianos.

Streeting advirtió que los ataques informáticos podrían volverse más frecuentes y sofisticados, en un escenario atravesado por el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Por eso, sostuvo que la preparación del país no debe limitarse al equipamiento militar: también debe incluir la capacidad de respuesta de las instituciones, las empresas y los ciudadanos.

Así entrenó el ejército de Reino Unido para defender Malvinas

Unos 150 soldados británicos y un centenar de reservistas locales participaron de un ejercicio de seis días que recreó una operación de la guerra de 1982, según reveló el medio británico The Times. La reacción se da en medio de la creciente tensión entre ambos gobiernos por la soberanía del archipiélago y el avance de proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte.

En detalle, los ejercicios recrearon un desembarco y recuperación del territorio. La maniobra incluyó operaciones anfibias, desplazamientos nocturnos y prácticas de combate en terrenos rocosos, según informó el diario británico.

El ejercicio se extendió durante seis días y reunió a unos 150 integrantes de la Compañía B del Segundo Batallón del Regimiento de Paracaidistas británico y alrededor de 100 reservistas de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas. Según consignó The Times, el ejercicio recreó aspectos de la Operación Sutton, el desembarco que las fuerzas del Reino Unido llevaron adelante en mayo de 1982 para recuperar el control de las islas tras la ocupación argentina.

Imágenes de las prácticas del ejército de Reino Unido. Times

Desembarco, marcha nocturna y combate simulado

La maniobra comenzó con el traslado de un grupo de paracaidistas a bordo del buque patrullero HMS Medway hasta la costa de San Carlos, en la isla Soledad. Desde allí, los soldados utilizaron embarcaciones inflables para llegar a tierra y reunirse con el resto de la unidad.

Luego realizaron una marcha nocturna de aproximadamente 32 kilómetros hasta Goose Green, un punto estratégico durante la guerra de 1982. Una vez allí, ejecutaron una incursión simulada contra un centro de comunicaciones, con apoyo aéreo de aviones de combate Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la unidad avanzó varios kilómetros y neutralizó a las fuerzas enemigas simuladas en la zona.

La operación continuó con el traslado de efectivos y equipos en helicópteros S-29 y un nuevo avance táctico hacia Wireless Ridge, una elevación estratégica ubicada a pocos kilómetros de Puerto Argentino. Allí, las tropas practicaron combate a corta distancia en un terreno que combinaba turba, zonas pantanosas y sectores rocosos.