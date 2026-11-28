El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. Javier Milei reclamó al Congreso que avance con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Gobierno nacional celebró este sábado que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) reconociera la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas , en el marco de la presentación argentina contra el proyecto de explotación petrolera Sea Lion.

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A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei , la Casa Rosada destacó que el reconocimiento se produjo “ en un voto no unánime” y cuestionó la postura del Gobierno británico, al que acusó de pretender “desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar”.

Sin embargo, el Ejecutivo manifestó su desacuerdo con la decisión del organismo internacional, que rechazó por 18 votos contra tres la solicitud argentina de medidas provisionales para suspender las actividades petroleras en el archipiélago, al considerar que no existe jurisdicción suficiente en esta etapa preliminar.

La Oficina del Presidente explicó que la presentación argentina no buscó obtener un pronunciamiento sobre la soberanía territorial, sino garantizar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de los recursos naturales por parte del Reino Unido. “La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve” , sostuvo el Gobierno en el documento.

Pese al rechazo de las medidas solicitadas, el Ejecutivo aseguró que respetará la resolución y continuará con la defensa de los derechos argentinos mediante los mecanismos previstos por el derecho internacional.

En ese sentido, remarcó que la decisión corresponde a una instancia preliminar del litigio y “no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia”.

El Gobierno anticipó que avanzará “sin demora” en la constitución del tribunal arbitral, ante el cual solicitará las medidas que considere necesarias para preservar los derechos argentinos sobre los recursos naturales.

Asimismo, la Casa Rosada sostuvo que el pronunciamiento del Tribunal del Mar “de ningún modo legitima la explotación unilateral” de esos recursos y ratificó que continuará impulsando acciones para impedir las actividades que considera ilegítimas.

Como parte de esa estrategia, el Ejecutivo informó que el viernes inició nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico argentino. Además, advirtió que quienes participen de la explotación ilegítima de los recursos “deberán afrontar las consecuencias”.

En paralelo, Javier Milei instó a la Cámara de Diputados a tratar y sancionar durante la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, al considerar que el país necesita mayores herramientas jurídicas para defender sus intereses.

“Su demora entusiasma al gobierno británico”, expresó el mandatario en el comunicado, en el que también reivindicó el carácter constitucional del reclamo argentino.

“La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable”, afirmó. Finalmente, concluyó: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

Por qué el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en Malvinas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar desestimó este sábado la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para suspender la explotación de hidrocarburos vinculada con el proyecto Sea Lion.

La resolución se conoció durante una audiencia pública que comenzó a las 8 de la Argentina en la sede del organismo, ubicada en la ciudad alemana de Hamburgo.

Según informaron, los magistrados consideraron que los reclamos formulados por el país requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas.

Para el organismo, esa cuestión excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En consecuencia, el Tribunal entendió que no se reunieron los requisitos de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral. Por ese motivo, tampoco avanzó en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable que planteó la representación argentina.

Los compromisos del Reino Unido sobre la explotación petrolera en Malvinas

Pese al rechazo de la presentación argentina, el organismo internacional dejó asentados los compromisos que asumió el Reino Unido durante las audiencias celebradas el 10 y 11 de noviembre:

No iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027 .

No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

No conceder nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

La resolución también aclaró que la decisión no condiciona la competencia del futuro tribunal arbitral ni limita el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.

Además, el organismo exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la constitución de esa instancia arbitral, prevista entre diciembre y enero de 2027. Allí continuará el litigio que inició el Gobierno argentino el pasado 28 de septiembre.

El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, está encabezado por la compañía Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, que concentra el 35% restante.