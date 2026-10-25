Reino Unido y Alemania: miles de hogares quedaron sin electricidad por las tormentas + Agregar ámbito en









Las ráfagas llegaron a los 135 km/h en territorio británico, mientras las interrupciones afectaron conexiones aéreas y marítimas y dejaron localidades con calles anegadas.

Las tormentas dejaron a miles de hogares sin electricidad en Reino Unido y Alemania.

Decenas de miles de hogares permanecían sin suministro eléctrico este domingo en Reino Unido y Alemania, como consecuencia del paso de las tormentas Austen y Boelo por Europa. Los fuertes vientos también provocaron inundaciones, complicaciones en el transporte y cancelaciones de vuelos y servicios de ferry.

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En Reino Unido, alrededor de 82.000 hogares seguían sin luz durante la mañana, según la Asociación de Redes Energéticas (ENA). Aunque las empresas lograron restablecer el servicio a más de 345.000 clientes afectados por los temporales, persistían los cortes en distintas zonas del país.

Las ráfagas alcanzaron los 135 kilómetros por hora en el norte británico, especialmente en Escocia. Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades mantuvieron una alerta naranja por vientos fuertes en Escocia y parte del norte de Inglaterra. También se registraron calles inundadas y problemas en los servicios de transporte.

En Irlanda del Norte, cerca de 7.000 personas se encontraban sin electricidad. El temporal obligó además a cancelar viajes en ferry entre Belfast y Escocia e Inglaterra, así como alrededor de 15 vuelos en el aeropuerto internacional de Belfast.

Alemania también sufrió cortes de luz El temporal Austen afectó a Friburgo de Brisgovia, en el suroeste de Alemania, y a localidades cercanas. Allí, unos 10.000 hogares quedaron sin electricidad, de acuerdo con la empresa energética Badenova. El corte también alteró el funcionamiento del hospital universitario de la ciudad.

Los efectos del mal tiempo se extendieron a Países Bajos. El aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, canceló decenas de vuelos debido a las fuertes ráfagas de viento asociadas a la tormenta Boelo. Las tormentas Austen y Boelo avanzaron sobre distintas zonas de Europa durante el fin de semana y dejaron miles de usuarios sin servicio eléctrico, además de importantes alteraciones en la actividad aérea y terrestre.