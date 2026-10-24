Malvinas: Reino Unido advirtió a EEUU sobre las "consecuencias económicas" del pedido de bloqueo de Argentina

Fue luego de una conversación entre Andy Burnham y Trump sobre Sea Lion. Para Londres, las islas seguirán siendo británicas y cree en tener el derecho a explotar sus recursos naturales “como mejor les parezca”.

La advertencia responde a la solicitud de Milei sobre una posible violación a una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de acciones unilaterales hasta resolver la disputa.

El primer ministro británico, Andy Burnham , le advirtió al presidente de EEUU Donald Trump sobre las "consecuencias económicas" luego del intento de la gestión de Javier Milei de bloquear un proyecto petrolero británico-israelí cerca de las Islas Malvinas .

La semana pasada, la Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que bloquee el proyecto conjunto de exploración de hidrocarburos frente a la costa de las Malvinas, en la más reciente disputa sobre la soberanía del territorio.

En ese sentido, en una llamada telefónica del viernes entre Burnham y Trump, ambos “hablaron sobre el proyecto Sea Lion” , según informó el gobierno británico.

“El primer ministro planteó las consecuencias económicas que las medidas coercitivas de Argentina tienen para el Reino Unido y EEUU, y reiteró la importancia de respetar el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales ”, señaló la gestión.

Por su parte, el gobierno de Milei apuntó al proyecto petrolero Sea Lion -liderado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas- argumentando que viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de acciones unilaterales hasta que se resuelva su disputa.

“El primer ministro reiteró la importancia de respetar el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales”, señaló la gestión. Diario de Navarra

Según Milei, Sea Lion constituye “un saqueo ilegal” de recursos naturales argentinos. El mandatario libertario también respaldó un proyecto de ley que prohibiría la explotación de cualquier recurso natural sin la autorización argentina, lo que aumentaría la sanción establecida en una ley anterior.

Londres se mantuvo firme en que las islas seguirán siendo británicas y que tienen derecho a explotar sus recursos naturales “como mejor les parezca”.

EEUU admitió preocupación de sus empresas por la ley Malvinas

Estados Unidos expresó este jueves su preocupación por el impacto que podría tener sobre sus empresas el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno argentino. El planteo fue reconocido por Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, quien defendió la iniciativa vinculada con las operaciones petroleras en Malvinas.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó Landau durante la conferencia de prensa conjunta con Quirno en el Palacio San Martín.

La declaración se conoció después de la reunión que Quirno mantuvo en el Palacio San Martín con el funcionario estadounidense y Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental. Además de las diferencias sobre el proyecto, la agenda incluyó cooperación en seguridad, financiamiento e inversiones.