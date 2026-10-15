Se agrava la crisis en el estrecho de Ormuz: dos buques se hundieron en medio de una ofensiva contra barcos comerciales

Al menos diez embarcaciones fueron atacadas desde el domingo. Los incidentes se suman a nuevas ofensivas en la región y profundizan la preocupación por el abastecimiento energético.

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica para el comercio internacional de hidrocarburos y el tránsito de buques mercantes.

Dos buques de carga se hundieron en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, en medio de una escalada de ataques contra el transporte marítimo que amenaza el comercio energético internacional. Los incidentes dejaron a una embarcación con 21 tripulantes rescatados.

El portacontenedores GFS Pride sufrió daños, se incendió y terminó hundiéndose tras un presunto ataque con proyectiles de origen desconocido, según informó este miércoles la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA). Sus 21 tripulantes fueron evacuados sin inconvenientes.

Otro barco registrado en Singapur, el GFS Giselle, también fue alcanzado y sufrió daños en el casco, aunque consiguió desplazarse hasta un fondeadero seguro. Sus 22 tripulantes resultaron ilesos. Los episodios ocurrieron entre el martes y el miércoles, mientras ambas embarcaciones navegaban por el estratégico paso marítimo.

La MPA indicó que mantiene contacto con las compañías responsables de los buques y expresó su preocupación por los ataques reiterados contra embarcaciones comerciales en la zona. Por su parte, la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán informó que un portacontenedores se hundió en el sur del estrecho tras chocar contra una mina naval e incendiarse, aunque no identificó a la embarcación.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido había advertido un día antes sobre ataques con proyectiles de origen desconocido contra un portacontenedores y un petrolero.

La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur confirmó el hundimiento del GFS Pride y el rescate de sus 21 tripulantes.

El hundimiento de otro buque y el aumento de los incidentes

A estos episodios se sumó la confirmación del hundimiento del Cape Dao, un buque de carga seca a granel con bandera de Antigua y Barbuda. La Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas encargado de la seguridad y la regulación del transporte marítimo, informó que la embarcación se perdió cerca de Ormuz tras recibir el impacto de un proyectil el 23 de septiembre.

La confirmación llegó menos de 24 horas después del hundimiento del GFS Pride. Se trata de incidentes distintos, ya que el Cape Dao no tiene relación con los dos portacontenedores registrados en Singapur.

Desde el domingo, al menos diez embarcaciones fueron atacadas en el estrecho o sus alrededores. Además, durante octubre se reportaron 23 ataques, una cifra que casi duplica el promedio mensual registrado desde el comienzo de la guerra.

El Cape Dao, con bandera de Antigua y Barbuda, se hundió en septiembre tras recibir el impacto de un proyectil cerca de Ormuz. X: @BabakTaghvaee1

La sucesión de incidentes aumenta los riesgos para las compañías navieras y mantiene bajo presión una de las rutas más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos.

La ofensiva hutí y las exportaciones del Golfo

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron un edificio administrativo de Aramco en Dhahran, Arabia Saudita. El Ministerio de Energía saudita informó que el impacto provocó un incendio de alcance limitado.

Durante la última semana, el grupo también lanzó misiles balísticos y drones contra territorio saudita en represalia por el apoyo del reino a las fuerzas gubernamentales yemeníes. El aeropuerto internacional de Riad fue alcanzado en cuatro ocasiones y uno de los ataques, ocurrido el sábado, dejó 13 muertos.

En cuanto al abastecimiento, los flujos petroleros del Golfo, excluido Irán, superaron en septiembre el 81% de los niveles previos a la guerra, impulsados por la recuperación de las exportaciones de Arabia Saudita. En contraste, las exportaciones iraníes cayeron a cero debido al bloqueo estadounidense.