EEUU atacó un buque que intentaba romper el bloqueo en puertos iraníes en pleno estrecho de Ormuz + Agregar ámbito en









Se trató de una ofensiva contra un buque con bandera de Palaos. Un comunicado del Mando Central militar de Washington informó "continúa aplicando estrictamente el bloqueo", que ya le permitió desviar otros 158 barcos.

Se trató de la ofensiva de un avión de EEUU contra un buque con bandera de Palaos.

El Ejército estadounidenses atacó un buque que intentaba romper el bloqueo impuesto por Washington a Irán, en pleno estrecho de Ormuz. La ofensiva no dejó heridos, mientras esta principal vía marítima sigue cerrada.

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La ofensiva de Washington fue de parte de un avión estadounidense, que abrió fuego contra un buque con bandera de Palaos, ubicado en el golfo de Omán y que fue visto en los puertos iraníes.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron el viernes que habían alcanzado al buque Pacific Archer por la popa con "municiones de precisión" cuando este intentaba romper el bloqueo.

EEUU atacó un buque que intentaba romper el bloqueo a Irán en pleno estrecho de Ormuz "La propulsión del buque quedó finalmente inutilizada y la tripulación civil no resultó herida", indicó el comunicado estadounidense, citó EuroNews.

Según el comunicado, el Pacific Archer había salido del puerto iraní de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz, y fue interceptado el jueves poco después en el golfo de Omán, tras atravesar el estrecho.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses señaló que "continúa aplicando estrictamente el bloqueo", lo que le ha permitido inutilizar seis buques y desviar otros 158. El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses señaló que "continúa aplicando estrictamente el bloqueo". Donald Trump amenazó con volver a atacar Irán si no hay un acuerdo por Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está dispuesto a reanudar los ataques militares contra Irán después de Año Nuevo si ambos países no alcanzan un acuerdo. En declaraciones a Fox News, el mandatario calificó de inútiles las conversaciones diplomáticas con Teherán y acusó a los negociadores iraníes de dilatar el proceso, en medio de la disputa por el estratégico estrecho de Ormuz. “Ahora son más agresivos que antes de las elecciones”, sostuvo Trump, en referencia al comportamiento de los representantes iraníes después de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas. El mandatario también lanzó duras críticas contra los negociadores de Teherán, a quienes describió como “bailarines de claque profesionales”. “Hablan todo el tiempo, no hacen más que hablar, pero son tonterías”, afirmó.