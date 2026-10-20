Sismo en Perú: un temblor de magnitud 4,5 sacudió Ucayali y se sintió en Pucallpa

El movimiento ocurrió a 145 kilómetros de profundidad, al norte de Pucallpa. No se difundió un balance oficial de daños ni de personas afectadas.

El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo alcanzó una magnitud de 4,5 y se registró en la región de Ucayali.

Un sismo de magnitud 4,5 se registró este lunes 19 de octubre en la región de Ucayali, en Perú, y se percibió levemente en la ciudad de Pucallpa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 11:41, con epicentro a 65 kilómetros al norte de esa localidad y una profundidad de 145 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional (Censis) , dependiente del IGP, localizó el epicentro en una zona situada al norte de Pucallpa, dentro de la provincia de Coronel Portillo. De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno se produjo en las coordenadas de latitud -7,81 y longitud -74,63.

En cuanto a la percepción del movimiento, el organismo asignó una intensidad de II-III en Pucallpa , una clasificación que permite describir los efectos del temblor en un lugar determinado. Este indicador se diferencia de la magnitud, que expresa el tamaño del sismo en su punto de origen.

El reporte del IGP detalló los principales parámetros del fenómeno, entre ellos la magnitud, la ubicación del epicentro, la profundidad y la intensidad registrada en la ciudad. Hasta el momento, no se informaron daños materiales ni personas afectadas , aunque tampoco se difundió un balance oficial de las posibles consecuencias.

El movimiento en Ucayali se produjo en una jornada en la que también se registraron otros sismos en Perú. Según los datos del Centro Sismológico Nacional, durante las primeras horas del lunes hubo dos movimientos adicionales en distintas regiones del país.

El primero ocurrió a las 7:08 en Huarochirí, en la región de Lima, y alcanzó una magnitud de 3,5. Más tarde, a las 9:54, se registró otro sismo de magnitud 3,7 en la región de Amazonas.

Estos episodios formaron parte de los registros difundidos por el organismo durante la mañana. En el caso del temblor de Ucayali, la información oficial permitió establecer tanto su ubicación como la profundidad a la que se produjo y el nivel con el que fue percibido en Pucallpa.

Qué hacer ante un sismo

Ante este tipo de fenómenos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó mantener la calma y alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer durante el movimiento. También aconsejó identificar previamente las zonas seguras dentro de las viviendas, las escuelas y los lugares de trabajo.

Entre las medidas preventivas, el organismo destacó la importancia de preparar una mochila de emergencia, establecer un plan familiar y conocer las rutas de evacuación. Estas acciones permiten anticiparse a una eventual situación de riesgo y organizar la respuesta ante un temblor.

Si el movimiento es lo suficientemente fuerte como para dificultar mantenerse en pie, el Indeci aconsejó buscar protección hasta que termine. Una vez finalizado, indicó que es necesario revisar si existen daños y evitar ingresar en estructuras afectadas, ya que podrían representar un peligro.

La preparación previa y el seguimiento de las indicaciones de las autoridades son medidas fundamentales para reducir los riesgos ante los movimientos sísmicos.