Murió Antonio Grimau, reconocido actor del teatro y la televisión

La noticita fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado. Tenía 82 años.

Una triste noticia sacude el mundo del espectáculo, el reconocido actor Antonio Grimau murió a los 82 años, según fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado que difundió en redes sociales.

" Despedimos al actor Antonio Grimau . A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino . Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor", escribieron desde la entidad.

A pesar de su edad, Grimau continuaba sobre las tablas, incluso durante este año, junto a Betiana Blum protagonizaron la obra "El diario de Adán y Eva" , estrenada en mayo pasado. La adaptación de los textos de Mark Twain inició en el Teatro Regina y también llegó a Rosario en julio.

Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor. https://t.co/JwCORNmi3W pic.twitter.com/mS1ZBsSp0g

En enero de este año, el artista había estrenado la comedia dramática "Vamo’ los pibes" en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro , bajo la dirección de Federico Palazzo .

Antonio Rebolini , mejor conocido como Antonio Grimau, nació el 10 de marzo de 1944 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Integró distintos elencos en teatro y televisión a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

Su historia con la actuación comenzó a los 16 años, cuando se presentó a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin, en el barrio porteño de Almagro. A partir de allí inició un recorrido artístico que se extendió durante más de seis décadas.

Integró elencos de obras como Yepeto, El precio, El avaro, Hamlet, La gata sobre el tejado de zinc caliente, Filomena Marturano y Rotos de amor.

En los últimos 30 años, fue uno de los grandes villanos de las telenovelas argentinas con papeles en novelas como: Ricos y famosos (1997), Soy Gitano (2003), Padre Coraje (2004), Hombres de honor (2005), Se dice amor (2006), Mujeres de nadie (2008), Vidas robadas (2008), Herencia de amor (2009) y Herederos de una venganza (2011).

Uno de los hitos de su carrera llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez, conocido popularmente como Sandro, en su etapa adulta en la miniserie Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano. Su actuación recibió el reconocimiento de la industria y le valió el Premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie, consolidando una vez más su prestigio profesional.

En cine también construyó una filmografía extensa, con participaciones en títulos como La Mary, Caballos salvajes, Los orilleros, El hombre de arena y Nada por perder, entre otros.

En 2005, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, una distinción que reconoció su aporte al espectáculo nacional.