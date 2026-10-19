Bono y U2 regresan a la Argentina en 2027: todos los detalles de la gira y la fortuna del líder irlandés

La confirmación ya llegó desde los canales oficiales: el calendario sudamericano suma dos noches en Núñez y una producción ligada a nuevo material.

Bono, al frente de U2, combina una trayectoria musical de décadas con inversiones y proyectos solidarios.

El regreso de U2 a la Argentina ya tiene fechas confirmadas y promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales destacados de 2027 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La banda irlandesa liderada por Bono anunció dos presentaciones en Buenos Aires para el 23 y el 25 de marzo, en el estadio de River Plate, como parte de una nueva gira mundial que también incluirá conciertos en México y Brasil que prometen recaudar millones .

La noticia llega después de varios años sin una gira de estadios del grupo y en una etapa marcada por nuevos proyectos discográficos. El recorrido llevará el nombre de The Greatest Show On Earth World Tour y acompañará el lanzamiento de Carnaval De Luz, el decimosexto álbum de estudio anunciado por la banda.

La agenda sudamericana ya está definida en sus primeras paradas. El grupo tocará en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 23 y el 26 de febrero; después viajará al estadio MorumBIS de São Paulo para actuar el 10 y el 12 de marzo. El tramo anunciado terminará en Buenos Aires, con dos noches en el estadio Monumental , el 23 y el 25 de marzo.

El cantante irlandés participa en iniciativas internacionales vinculadas con la salud pública y la lucha contra la pobreza.

La confirmación oficial también incluye a Beck como artista invitado para estas primeras seis presentaciones . El músico estadounidense, reconocido por su mezcla de rock alternativo, pop y experimentación sonora, será el encargado de abrir los conciertos anunciados para Latinoamérica.

La nueva gira tendrá como telón de fondo Carnaval De Luz, cuyo lanzamiento fue anunciado para el 13 de noviembre de 2026. El primer adelanto, The Greatest Show On Earth, lleva el mismo nombre que el tour y cuenta con un videoclip dirigido por Anton Corbijn, colaborador histórico de la banda.

La propuesta artística buscará combinar canciones nuevas con el repertorio que convirtió al cuarteto en una referencia global.

La millonaria herencia musical de Bono: discos, derechos y marcas registrales

La fortuna estimada de Bono asciende a u$s700 millones. Una porción central de sus ingresos está vinculada con U2, el grupo que formó en Dublín junto con The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

Su catálogo incluye discos fundamentales como The Joshua Tree, Achtung Baby, War y All That You Can't Leave Behind. Las ventas, las reproducciones digitales, las licencias para películas y publicidad y los derechos de composición pueden generar ingresos durante décadas, mucho después de la publicación original de una canción.

En este punto conviene distinguir entre derechos de autor, regalías y propiedad del catálogo. Bono es coautor de buena parte del repertorio, pero eso no significa que sea el único titular de todos los derechos ni que cobre personalmente la totalidad de lo que factura la banda.

La distribución depende de la autoría de cada obra, los contratos editoriales y discográficos y los acuerdos entre los integrantes y las compañías involucradas.

La residencia U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, realizada en Las Vegas entre 2023 y 2024, volvió a mostrar la capacidad comercial del grupo. Las 40 funciones recaudaron unos u$s244,5 millones.

El grupo irlandés construyó un repertorio que atraviesa generaciones y mantiene vigencia en los escenarios internacionales. Instagram U2

Filantropía vs. riqueza: el costado solidario del cantante más millonario del rock

La actividad pública de Bono combina el negocio musical con campañas internacionales contra la pobreza y las enfermedades prevenibles.

En 2002 participó en la creación de DATA, sigla de Debt, AIDS, Trade, Africa, una iniciativa orientada a reclamar alivio de la deuda externa, mayor asistencia al desarrollo y acceso a tratamientos médicos. La organización contribuyó al camino que luego desembocó en la campaña ONE.

En 2006, Bono y el activista Bobby Shriver fundaron (RED), una iniciativa que trabaja con marcas comerciales para recaudar fondos destinados al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Su activismo también se tradujo en reuniones con dirigentes políticos, participación en campañas internacionales y presión pública para sostener programas de salud y asistencia.

La coexistencia entre una fortuna multimillonaria y el trabajo contra la desigualdad abre una discusión inevitable. Sus defensores destacan la capacidad de movilizar recursos privados y colocar temas sanitarios en la agenda internacional; sus críticos plantean preguntas sobre los límites de las alianzas corporativas y la efectividad de las campañas frente a problemas estructurales.